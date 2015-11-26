Пинский: Нам удалось изменить сроки получения денег из федерального бюджета регионами РФ

По словам депутата Госдумы, теперь одна из главных причин неэффективного использования средств будет устранена
Общество 10:33
Пинский. Фото: ИА PrimaMedia

Сроки получения регионами бюджетных средств были одной из основных причин их неэффективного использования. Теперь она будет устранена. Депутаты фракции "Единая Россия" обсудили изменения в проект Постановления Госдумы к рассмотрению главного финансового документа страны, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.

Собрание фракции прошло с участием первого заместителя председателя правительства — министра финансов Антона Силуанова

"Самое главное, фракции удалось изменить сроки получения денег из федерального бюджета территориями России", — считает первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия в Государственной Думе Виктор Пинский.

Депутат постоянно на связи со своим регионом.

"И сейчас первое, что мне каждый день говорят мои собеседники из Владивостока — город стоит в непрекращающейся пробке: идет ремонт дорог. Как и по всей стране. Ситуация, которая сохранялась до сих пор, не давала эффективно расходовать средства федерального бюджета, выделяемые на ремонт дорог. В лучшем случае, возможность их использовать появлялась к октябрю. В итоге вся страна, и Приморье не исключение, пыталась за несколько недель до первого снегопада отремонтировать сразу все дороги. Не удивительно, что это не удавалось. Понятно, что ремонт при минусовых температурах смысла уже не имеет – его качество не выдерживает никакой критики. И это только один из примеров неэффективного расходования бюджетных средств", — сказал Пинский.

При обсуждении проекта бюджета на заседании фракции "Единая Россия" депутаты настояли на том, чтобы регионы получали деньги из федерального бюджета до начала очередного финансового года. Мы рекомендовали правительству РФ до 1 декабря этого года принять нормативные акты, которые изменят правила предоставления субсидий и межбюджетных трансфертов бюджетов субъектов РФ. Регионы давно требовали этих изменений и называли сроки получения денег из федерального бюджета – главной проблемой их неэффективного использования. Сейчас нам удалось ее устранить", — отметил Виктор Пинский.

Собрание фракции "Единая Россия" с участием Антона Силуанова прошло в два этапа. Во время первого заседания, 25 октября, депутаты обозначили приоритеты фракции в рамках подготовки бюджета.

Среди них — оперативное доведение средств федерального бюджета до регионов, сокращение межбюджетного разрыва, повышение инвестиционной привлекательности субъектов и реализация и финансовое обеспечение программы развития сельских территорий.

Написать автору
Тэги: бюджет закон (законопроект)

Андрей Ищенко: Обман жителей Чуркина с Детским парком – большой минус мэрии Владивостока

22 октября, 09:07

Бюджет Приморья на три ближайших года передали на рассмотрение краевым парламентариям

21 октября, 16:00

Вызови врача на дом: мобильный сервис "Вызов+" облегчает жизнь жителям Владивостока

09:51
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia