Пинский: Нам удалось изменить сроки получения денег из федерального бюджета регионами РФ

По словам депутата Госдумы, теперь одна из главных причин неэффективного использования средств будет устранена

Пинский. Фото: ИА PrimaMedia

Сроки получения регионами бюджетных средств были одной из основных причин их неэффективного использования. Теперь она будет устранена. Депутаты фракции "Единая Россия" обсудили изменения в проект Постановления Госдумы к рассмотрению главного финансового документа страны, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.

Собрание фракции прошло с участием первого заместителя председателя правительства — министра финансов Антона Силуанова

"Самое главное, фракции удалось изменить сроки получения денег из федерального бюджета территориями России", — считает первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия в Государственной Думе Виктор Пинский.

Депутат постоянно на связи со своим регионом.

"И сейчас первое, что мне каждый день говорят мои собеседники из Владивостока — город стоит в непрекращающейся пробке: идет ремонт дорог. Как и по всей стране. Ситуация, которая сохранялась до сих пор, не давала эффективно расходовать средства федерального бюджета, выделяемые на ремонт дорог. В лучшем случае, возможность их использовать появлялась к октябрю. В итоге вся страна, и Приморье не исключение, пыталась за несколько недель до первого снегопада отремонтировать сразу все дороги. Не удивительно, что это не удавалось. Понятно, что ремонт при минусовых температурах смысла уже не имеет – его качество не выдерживает никакой критики. И это только один из примеров неэффективного расходования бюджетных средств", — сказал Пинский.

При обсуждении проекта бюджета на заседании фракции "Единая Россия" депутаты настояли на том, чтобы регионы получали деньги из федерального бюджета до начала очередного финансового года. Мы рекомендовали правительству РФ до 1 декабря этого года принять нормативные акты, которые изменят правила предоставления субсидий и межбюджетных трансфертов бюджетов субъектов РФ. Регионы давно требовали этих изменений и называли сроки получения денег из федерального бюджета – главной проблемой их неэффективного использования. Сейчас нам удалось ее устранить", — отметил Виктор Пинский.

Собрание фракции "Единая Россия" с участием Антона Силуанова прошло в два этапа. Во время первого заседания, 25 октября, депутаты обозначили приоритеты фракции в рамках подготовки бюджета.

Среди них — оперативное доведение средств федерального бюджета до регионов, сокращение межбюджетного разрыва, повышение инвестиционной привлекательности субъектов и реализация и финансовое обеспечение программы развития сельских территорий.