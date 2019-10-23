Зоопарк "Садгород" открывает приют для брошенных и проблемных гималайских медведей

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Зоопарк "Садгород" открывает приют для брошенных и проблемных гималайских медведей

Единственный в России частный приют для гималайских медведей откроется в Приморье в ближайшие выходные. Для обитателей отвели обширный участок территории в районе Тимофеевки. Проект создан и построен Зоопарком "Садгород", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе учреждения.

Целью проекта станет создание для животных условий, максимально приближенных к естественной среде обитания, для спасения и постоянного проживания конфискованных взрослых гималайских медведей, физическое состояние которых не позволяет возвратить их в природу.

В последнее время изъятие медведей с частных территорий создало проблему их дальнейшего содержания в подходящих для животных условиях. Зоопарк "Садгород" взял на себя миссию по решению этой задачи.

Организаторы приюта создали для взрослых проблемных медведей комфортные условия для жизни. На территории уже обживаются несколько питомцев. Посмотреть на животных и покормить их можно со специально сооруженного моста.

Помимо задачи спасения медведей приют будет преследовать цель экологического просвещения и формирования бережного отношения к природе.

Открытие приюта состоится 27 октября в 13.00. Вход свободный.

Адрес: Надеждинский район. После Кипарисово, 5 км прямо по трассе до указателя "Тимофеевка", поворот направо.

Приют расположен в 200 метрах справа. Есть указатели.

23.10.2019

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