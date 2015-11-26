Профориентация в Приморье: профильные классы, сайт о колледжах и "Билет в будущее"

В обзоре ИА PrimaMedia – разные методы помощи молодежи выбрать профессию осознанно и мотивированно

Конкурс "Молодые профессионалы". Фото: ИА PrimaMedia

Профориентация сегодня – одно из важнейших направлений работы в системе образования Приморья. Для того чтобы научить подростков ответственно и осознанно подходить к выбору будущей профессии, придумано множество способов. ИА PrimaMedia знакомит читателей с некоторыми из них.

Сайт "Центр профессиональной ориентации"

Сегодня набор в средние профессиональные заведения Приморья превышает набор в вузы, и, по свидетельству руководителей колледжей, на ряд специальностей в учреждениях СПО несколько лет набор идет по конкурсу – поступают мотивированные ребята, с высоким баллом аттестата. Для того чтобы помочь абитуриентам сориентироваться в выборе учебного заведения и направления подготовки, в 2014 году в Приморье был создан специализированный сайт "Центр профессиональной ориентации". На нем есть сведения обо всех учебных заведениях СПО, а также о потенциальных работодателях. Кроме того, на сайте можно пройти тестирование по определению своих профессиональных наклонностей и задать вопросы специалистам. Краевой департамент образования и науки посредством сайта ведет системную работу по формированию у учащихся школ правильного представления о том, какие специалисты нужны сегодня экономике Приморья.

Профильные классы и студии

Возможность развивать свои способности и приобретать компетентность в сфере собственных увлечений приморские школьники получают, занимаясь в кружках, секциях, лабораториях, студиях индивидуальных углубленных занятий. Их в Приморье на бюджетной основе работает более 5 тысяч. Всеми видами дополнительного образования во всех образовательных организациях Приморья охвачены 138 тысяч ребят – это 70% детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Одним из важнейших направлений профориентации становится социальное партнерство учебных заведений и бизнеса. В крае создано четыре образовательных кластера: судоремонтный, энергетический, нефтехимический и авиастроения, которые позволяют работать по схеме "школа-колледж-вуз-предприятие". Предприятия, заинтересованные в молодых кадрах, активно работают со школьниками, организуя профильные классы, приглашая ребят на экскурсии, предлагая талантливым выпускникам обучение в вузах и колледжах по целевому набору – с гарантией будущего трудоустройства.

Практика взаимодействия колледжей сложилась с ДЦСС, сетевыми энергетическими компаниями, с "Почтой России", Тихоокеанской мостостроительной компанией, Примснабконтрактом и предприятиями "Роснефти".

"Билет в будущее"

Осенью 2019 года Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" объявил отбор лучших наставников и профориентационных практик в рамках проекта "Билет в будущее". Цель проекта – ранняя профориентация учащихся 6–11-х классов общеобразовательных школ. В Приморье "Билет в будущее" будет реализован на площадках центров опережающей профподготовки. На сентябрьском совещании с участием губернатора директор краевого департамента образования и науки Наталья Бондаренко доложила, что центры опережающей профподготовки будут работать в нескольких направлениях: кроме профориентации учеников школ в их компетенции будет создание современных лабораторий на базе колледжей, внедрение гибких образовательных программ под заказ работодателей, повышение качества подготовки преподавателей.

Конкурс WorldSkills мотивирует молодежь на достижение профессиональных вершин. Фото: ИА PrimaMedia Конкурс WorldSkills мотивирует молодежь на достижение профессиональных вершин. Фото: ИА PrimaMedia Конкурс WorldSkills мотивирует молодежь на достижение профессиональных вершин. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

Участники проекта "Билет в будущее" пройдут тестирование, определяющее их профессиональные предпочтения и текущий уровень осведомленности о современных перспективных отраслях и востребованных компетенциях. Методика опроса основана на научных трудах отечественных исследователей и практике экспертов WorldSkills Russia и уже апробирована на участниках нескольких возрастных групп.

Тестирование проводится в три этапа. Каждый из них последовательно помогает ответить на вопросы: "Как осознанно выбрать профессию?", "Какие у меня способности?", "Какие сферы мне интересны и что я знаю о них?". По итогам прохождения тестов школьники получают отчет с интерпретациями своих результатов и рекомендациями по развитию, а также построению профессиональной траектории.

Будут задействованы возможности и площадки шести образовательных учреждений Приморья: Дальневосточный судостроительный колледж в Большом Камне, Приморский политехнический колледж, Промышленный колледж энергетики и связи, Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж, Приморский индустриальный колледж в Арсеньеве и Дальневосточный технический колледж в Уссурийске.

Напомним, "Молодые профессионалы" – один из восьми региональных проектов нацпроекта "Образование". Благодаря его реализации уже через 5 лет не менее 75% студентов, обучающихся по программам среднего образования, будут сдавать аттестационный экзамен по мировым стандартам.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "В учительской". Цель проекта — дать молодежи представление о богатстве выбора профессионального образования и ценности разных профессий, повысить престиж учителя в общественном сознании, информировать читателей о том, чем живут общеобразовательные школы и колледжи Приморского края.