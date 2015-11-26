У части потребителей во Владивостоке на день ограничили горячую воду

Энергетики "Приморских тепловых сетей" (филиал "Приморская генерация" АО "Дальневосточная генерирующая компания") предупреждают горожан о том, что в связи с работами на теплосетях до 17.00 часов 23 октября горячее водоснабжение (ГВС) будет временно ограничено у некоторых жителей Владивостока, сообщили ИА PrimaMedia в пр ДГК.
Отключения:
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Авраменко: 17, 8, 9а;
- Бестужева: 5;
- Верхнепортовая: 30, 32, 38, 44, 64а, 66;
- Лейтенанта Шмидта: 29;
- Станюковича: 31а, 37, 39, 52, 52, 54, 54г, 56, 57/2, 57а, 58, 60, 60а, 60б, 62;
- Чернышевского: 15.
Горячее водоснабжение будет временно ограничено до 24 октября у потребителей, проживающих по следующим адресу Амрская, 19 и 19а.
У потребителей, проживающих по следующим адресам, ГВС будет ограничено в период с 9.00 24 октября до 17.00 25 октября:
- Лазо: 4, 6;
- Петра Великого: 3, 3/6;
- Почтовый: 9;
- Светланская: 45, 47, 49, 54, 57, 63.