У части потребителей во Владивостоке на день ограничили горячую воду

Энергетики ведут ремонтные работы на теплосетях

Кран. Фото: Ольга Доманова, ИА PrimaMedia

Энергетики "Приморских тепловых сетей" (филиал "Приморская генерация" АО "Дальневосточная генерирующая компания") предупреждают горожан о том, что в связи с работами на теплосетях до 17.00 часов 23 октября горячее водоснабжение (ГВС) будет временно ограничено у некоторых жителей Владивостока, сообщили ИА PrimaMedia в пр ДГК.

Отключения:

Авраменко: 17, 8, 9а;

Бестужева: 5;

Верхнепортовая: 30, 32, 38, 44, 64а, 66;

Лейтенанта Шмидта: 29;

Станюковича: 31а, 37, 39, 52, 52, 54, 54г, 56, 57/2, 57а, 58, 60, 60а, 60б, 62;

Чернышевского: 15.

Горячее водоснабжение будет временно ограничено до 24 октября у потребителей, проживающих по следующим адресу Амрская, 19 и 19а.

У потребителей, проживающих по следующим адресам, ГВС будет ограничено в период с 9.00 24 октября до 17.00 25 октября: