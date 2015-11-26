"Взбудоражили людей": названы новые детали массового ДТП с элитными авто

Серьезной аварией занимаются сотрудники Госавтоинспекции

Известны новые детали массового ДТП с элитными авто, "всколыхнувшего" город. Фото: предоставлено очевидцами

В районе дома 36 по улице Днепровской водитель автомашины Тойота Лэнд Крузер Прадо, женщина 1981 года рождения, при выезде с дворовой территории на дорогу общего пользования не справилась с управлением и совершила столкновение с попутно двигающейся автомашиной Инфинити, а затем въехала в припаркованную у обочины Тойоту Хариер. От удара Тойота Хариер столкнулась с Тойотой Аксио, а внедорожник Тойота Ленд Крузер Прадо перевернулся.

На место происшествия направлен наряд автоинспекторов и бригада скорой медицинской помощи.

Пострадавших в дорожном происшествии нет.

Автомобили получили механические повреждения. Состояния опьянения у автомобилистки, спровоцировавшей происшествие, не выявлено.

Проводится проверка. В настоящий момент назначен ряд исследований, устанавливаются обстоятельства происшествия.