Ах Астахова, спектакль "GROZA2059" и экскурсия в Мариинский театр: уикенд во Владивостоке

ИА PrimaMedia предлагает подборку интересных мероприятий грядущих выходных
PrimaMedia выходного дня
Общество 10:00
Приморская сцена Мариинского театра. Фото: ИА PrimaMedia

Много интересных событий произойдет на этих выходных во Владивостоке. Любители спорта смогут посетить сразу хоккейный и футбольный матчи, восхищающиеся поэзией — услышать вживую стихи поэтессы Ах Астаховой, а театралы сходить на премьеру переосмысленной пьесы Островского "GROZA2059". ИА PrimaMedia предлагает подборку событий, которые определенно не стоит пропускать в этот уикенд.

Хоккейный матч "Адмирал" — "Сочи" 6+

В рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона 2019/20 в Фетисов Арене состоится матч "Адмирал" — "ХК Сочи"

Когда: 25 октября 19.30

Где: "Фетисов Арена"

Стоимость: от 300 до 2 тысяч рублей

Хоккеисты "Адмирала"

Хоккеисты "Адмирала". Фото: пресс-служба ХК "Адмирал"

Творческий вечер поэтессы Ах Астахова 12+

Ирина Астахова презентует первый музыкально-поэтический альбом в соавторстве с Михаилом Мищено "Путешествие вглубь себя". Новый альбом посвящен поиску внутренней свободы и собственного пути, душевного равновесия и безмятежности.

Основой "Путешествия вглубь себя" стали как уже известные, так и новые произведения о любви, путешествиях и вечных истинах, о том внутреннем полете, который заставляет чувствовать жизнь ярче. В альбоме соединились стихи и музыка: классическое звучание фортепиано, гитарных струн, а также скрипки, аккордеона и других инструментов.

Соавтор альбома Миша Мищенко — московский композитор и пианист, который работает в жанре неоклассики, переосмысливая академическую музыку в разных форматах от романтизма до минимализма.

Когда: 25 октября в 19.00

Где: FESCO-Hall (ул. Верхнепортовая, 38)

Стоимость: от 700 до 1,8 тысяч рублей

Премьера спектакля "GROZA2059" с 16+

"Любовь и электричество" — идеальное сочетание этих компонентов можно встретить не только у Островского, но и у Дзюбы.

Все классические пьесы актуальны под любое время, но это пока.. Что будет в будущем?

2059 год... после ряда техногенных катастроф человечество оказывается на грани вымирания. Жизнь полностью выведена из равновесия и теперь единственными источниками энергии являются любовь и... электричество.

Когда: 25 октября и 26 октября 18.30

Где: театр Молодежи (ул. Светланская, 15а)

Стоимость: от 400 до 700 рублей

Спектакль "GROZA2059"

Спектакль "GROZA2059". Фото: предоставлено организаторами

Экологический субботник "Чистота спасёт мир!" 6+

Леди клуб "Женское счастье" приглашает всех неравнодушных людей нашего уникального и красивого города на экологический субботник "Чистота спасёт мир". Избавим наши островки природы от грязи и мусора. Приглашаются все желающие. Всех ждёт подарок.

Регистрация обязательна. Справки по тел.: +7(952) 083-53-65.

Когда: 26 октября 12.00

Где: бухта Тихая

Стоимость: вход свободный

Субботник

Субботник. Фото: ИА PrimaMedia

Концерт Шаляпинского клуба "Забытые мелодии старинных мастеров" 0+

Музыку композиторов XVII-XVIII веков называют "старинной". К сожалению, на концертных площадках нашего города старинная музыка исполняется не часто. Одни считают её слишком простой, другие – слишком сложной. Однако она слишком красива и изящна, чтобы уйти из концертных программ. Шаляпинский клуб решил набраться смелости и познакомить в этот раз слушателей со старинной итальянской музыкой. На концерте прозвучат произведения Джованни Баттиста Бонончини, Алессандро и Доменико Скарлатти, Джулио Каччини, Луиджи Боккерини и др.

Когда: 26 октября 18.00

Где: Приморская государственная картинная галерея (ул. Алеутская, 12)

Стоимость: 300 рублей — взрослые, 200 рублей — студенты, пенсионеры, 100 рублей — школьники

Концерт

Концерт. Фото: ИА PrimaMedia

Эстрадная шоу-программа "Бродвей VS Голливуд" 6+

Приморская краевая филармония представляет жителям Находки свое красочное и супер популярное шоу "Бродвей VS Голливуд" 26 октября в 17.00 и открывает продажу на концерт в ДКМ г. Находки.

Эту эстрадную шоу–программу артисты Приморской краевой филармонии приготовили специально для гостей и жителей Владивостока в рамках культурной программы ВЭФ. Солисты мастерски перевоплощаются в образы, созданные мастерами Фабрики грез и американским шоу-бизнесом Бродвея, они поют на английском и французском языках, танцуют. Невероятно красочные костюмы и великолепное исполнение создают на сцене ощущение настоящего праздника.

Когда: 26 октября в 17.00

Где: ДК Моряков в Находке (ул. Ленинская, 22)

Стоимость: 800, 1000, 1200 рублей

Шоу-программа "Бродвей VS Голливуд"

Шоу-программа "Бродвей VS Голливуд". Фото: предоставлено организаторами

Экскурсия в Мариинский театр 6+

У зрителей появится возможность увидеть обычно скрытые процессы создания и подготовки спектакля, а также посетить репетиции.

Маршрут экскурсии включает:

  • рассказ об истории Мариинского театра и особенностях репертуара Приморской сцены;
  • посещение гримёрной комнаты, где представлены костюмы к оперным и балетным спектаклям, а также театральный грим и постижёрские изделия;
  • возможность увидеть работу систем сценической механизации;
  • визит в закулисную часть сцены Большого зала;
  • посещение репетиции спектакля (зависит от репетиционного графика артистов).

Когда: 27 октября 12.00

Где: Приморская сцена Мариинского театра

Стоимость: 400 рублей

Приморская сцена Мариинского театра

Приморская сцена Мариинского театра. Фото: ИА PrimaMedia

Футбольный матч "Луч" – "Краснодар-2" 0+

ФК "Луч" на стадионе "Динамо" в рамках регулярного чемпионата ФНЛ сезона 2019/2020 проведет матч с ФК "Луч — Краснодар-2".

Когда: 27 октября 16.00

Где: стадион "Динамо" (ул. Адмирала Фокина, 1)

Стоимость: от 150 до 600 рублей

Футбол

Футбол. Фото: пресс-служба "Луча"



Написать автору
Тэги: афиша, программа мероприятий

Маршрут выходного дня: прогулка по осенней тайге к горе Купол

09:00

День рождения Приморского края, панкратион и выставка художников: уикенд во Владивостоке

18 октября, 10:00

Судоверфь "Звезда" помогает одноименному заводу и арсеньевскому "Прогрессу

10:23
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia