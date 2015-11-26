Молодой французский пианист Симон Грэши в своем первом турне по России посетит Владивосток

Сольный концерт классической фортепианной музыки (12+) состоится в Пушкинском театре
Общество 14:40
афиша концерта. Фото: предоставлено Пушкинским театром

Его называют "французской рок-звездой фортепианной музыки" и "пианистом, который встряхивает классику". Его концерты собирают не только искушенных меломанов, но и молодое поколение слушателей – от Парижа и Берлина до Нью-Йорка, Эквадора и Южной Кореи. Симон Грэши – молодой французский пианист с ливанскими и мексиканскими корнями – в своем первом турне по России выступит во Владивостоке. Концерт состоится в Пушкинском театре 30 октября в 19.00.

Симон Грэши исполняет классические фортепианные произведения разных эпох и стилей, от Баха и Шумана до Рамиреса и Чилли Гонзалеса. Искушенная публика ценит Симона за безукоризненную виртуозность и тонкий художественный вкус, а менее опытная — за яркую экстравертную личность, раскованность и харизму.

Гастроли пианиста организованы Фондом развития искусства "Форис" при поддержке Посольства Франции и Французского Института в России.

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Тэги: концерт музыкальный Пушкинский театр ДВГТУ

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