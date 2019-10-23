Высотки компании экс-губернатора Приморья на Патрокле вырастут до 25 этажей вместо 9

Планируется возвести два 25-этажных дома, которые станут близнецами “Меридианов Патрокла”

3D-визуализация нового жилого комплекса под названием "Дуплекс". Фото: Патрокл

Высотные жилые дома ЖСК "Дуплекс" на юго-востоке микрорайона Патрокл во Владивостоке более, чем вдвое прибавят в этажности по сравнению с изначальным проектом планировки. Элитные многоэтажки "вырастут" с девяти до 25 этажей и станут "близнецами" уже существующего ЖК "Меридианы Патрокла", построенного компанией ИСК Патрокл, принадлежащей структурам бывшего главы Приморья Сергея Дарькина, сообщает ИА PrimaMedia.



3D-визуализация нового жилого комплекса под названием "Дуплекс". Фото: Патрокл

Как сообщает сайт patrokl.info, в instagram семьи архитекторов Ташбулатов и Шупилова появились картинки с 3D-визуализацией нового жилого комплекса под названием “Дуплекс”. Участок № 25:28:030014:1404 на 10 047 кв. метров осенью прошлого года купила компания ИСК Патрокл. Как видно на картинках, в планах застройщиков возведение двух 25-этажных домов. По проекту планировки района здесь должно быть два 9-этажных дома. Так было в документах 2014 года и это не изменилось в версии от 2019 года, которую готовили по заказу этой же компании уже по ходу стройки ЖК “Меридианы Патрокла” по изменению количества этажности до 25 этажей в трех домах. Получается, что документы подогнали под фактически построенные дома, которые к тому моменту не вписывались в старый проект планировки. Похоже, что в этот раз история повторится и распродажа земли по кусочкам разным застройщикам приведет к тому, что изначальная красивая картинка района из буклетов “Ренессанс Актив”, в которых используются материалы Дальспецстрой, останется лишь архивными материалами, отмечает patrokl.info.



3D-визуализация нового жилого комплекса под названием "Дуплекс". Фото: Патрокл

Между тем, о таком сценарии развития района предостерегала представитель "Приморгражданпроекта" Ирина Самойленко, которая, в частности, отметила, что погоня за квадратными метрами в ущерб интересам жителей это пагубная тенденция.

"Немало огорчает ситуация с разладом комплексной застройки жилого района "Патрокл", который обещал стать показательным по комфорту проживания.

Документацией по планировке территории в районе бухты Патрокл предусмотрены параметры жилой застройки – от 3 до 17 этажей. Несмотря на это возводятся и планируется к возведению 25-этажные многоквартирные дома на месте 9-ти и 17-ти этажных. Несоблюдение параметров застройки, предусмотренных проектом жилого района, приведет к увеличению численности населения и, соответственно, к необеспеченности объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, к отсутствию или убогости рекреационных зон", — подчеркивала специалист.



Патрокл. Фото: Патрокл

Ирина Самойленко также отмечала, что покупателям квартир в новых домах нужно быть готовыми к дефициту парковочных мест. Но даже и строящихся объектов социальной инфраструктуры вроде детских садов и школ может не хватить, так как их вместимость была расcчитана на другое число квартир в районе.

Как прокомментировали агентству в сообществе урбанистов "Решение. Город", ограничением этажности и плотности застройки сейчас является только обновленный ППТ (проект планировки территории) и ПЗЗ (правила землепользования и застройки). Если в ППТ — 9 этажей, а в ПЗЗ — до 30, то застройщик может через суд обосновать повышение этажности, напомнив про указы президента и темпах ввода жилплощади. С решением суда городская администрация будет обязана выдать разрешение на строительство, а затраты на судебные издержки и простои в ближайшем будущем компенсируются ценами на квадратные метры будущих квартир.

Урбанисты добавили, что зона Ж4 подразумевает строительство до 30 этажей, ограничение по парковкам и по зелени с большой вероятностью опять изменят общественных на слушаниях. В сам проект будет заложен стилобат с подземным паркингом, по нормам градостроительного кодекса Владивостока он проходит, инсоляция и ГОСТы в параметры также укладываются. таким образом, у застройщика просто нет повода не построить эти 25-этажки, закон его никак не ограничивает.

Добавим, что компания ИСК Патрокл не так давно уже отметилась существенным изменением нормативов по парковочным местам – в ЖК “Меридианы Патрокла” их число сократили до 244 из расчета аж на 720 квартир.

Примечательно, что учредителями компании-застройщика ИСК Патрокл в открытых источниках значится несколько лиц. 51% доли предприятия принадлежит ПАО "Фонд ТИГР", учредителем которой указан бывший губернатор Приморья Сергей Дарькин, а также две женщины, ФИО которых полностью совпадают с ФИО супруги бывшего вице-губернатора края Владимира Балана и супруги действующего заместителя главы региона Александра Костенко.