Жители Снеговой пади во Владивостоке разбираются с мнимыми долгами по капремонту без суда

Фонд капремонта после решения краевого суда сменил позицию по задолженностям, образованным еще до заселения военнослужащих в дома

Снеговая падь. Фото: ИА PrimaMedia

Жители микрорайона Снеговая падь во Владивостоке могут без суда решить вопрос с приписанными им долгами за капитальный ремонт. После решения Приморского краевого суда об отмене долгов, начисленных жильцам "военных" квартир за период, когда они еще не заселились в них, региональный Фонд капремонта кардинально изменил позицию и принимает заявки на перерасчет, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на выпуск краевого Заксобрания "Парламентская неделя".

О проблеме, с которой столкнулись жители Снеговой пади, агентство писало неоднократно. Эта история тянулась несколько лет. Многие из домов включили в региональную программу капитального ремонта общедомового имущества еще на стадии строительства, а после сдачи в эксплуатацию жильцам вручили квитанции с суммами в несколько тысяч рублей.

Более двух лет назад за защитой своих прав столкнувшиеся с проблемой представители инициативной группы военных пенсионеров обратились в Общественную приемную по работе с военнослужащими, сотрудниками правоохранительных органов, ветеранами силовых структур при Заксобрании Приморья.

Офицеры в отставке рассказали о том, что, еще не успев въехать в новое жилье, уже стали должниками по взносам за капремонт. Им начислили долги за тот период, когда собственником жилых помещений являлось Минобороны.

"Я получил квартиру в 2015 году, в мае. Квитанций не было год. Ровно в мае 2016 года я получаю квитанцию с задолженностью с 1 октября 2014 года. Так как я на тот момент проживал один, то задолженность была небольшая. А вот люди, которые получили уже в 2016 году на Адмирала Смирнова, у них задолженность была по 20 и более тысяч на семью", — рассказывает Сергей Волков.

В результате совместной работы общественной приемной и созданной в парламенте комиссией по работе с военнослужащими удалось добиться положительного результата по этому вопросу. Суд первой инстанции одна из семей проиграла. Однако Приморский краевой суд аргументы Фонда капремонта счел неубедительными и вынес решение в пользу владельцев "военных" квартир.

Благодаря созданному прецеденту удалось помочь многим семьям, отмечает руководитель комиссии по делам военнослужащих в Заксобрании, вице-спикер парламента Сергей Кузьменко.

"Комиссия работает точечно, исходя из тех проблем, которые возникают. Удалось решить проблемы жителей Снеговой пади, бывших военнослужащих, которые по сертификатам получили жилье, но, несмотря на то, что еще не вселились, получили задолженность по Фонду капремонта. Мы провели достаточно большую работу", — говорит депутат.

Руководитель общественной приемной Юрий Тарлавин отмечает, что абсурдность ситуации заключалась еще и в том, что новостройки в Снеговой пади сразу после сдачи были включены в программу капремонта, несмотря на законную пятилетнюю отсрочку.

В процессе судебных разбирательств стало ясно, что люди к этим долгам не имеют никакого отношения.

"Мы доказали самое главное, что нахождение квартиры в ведении Спецуправления имущественных отношений, является федеральной собственностью, и она попадает под закон. Если это федеральная собственность, то жильцы не должны платить долги", — говорит Юрий Тарлавин.

После того, как законное решение суда вступило в силу, позиция Фонда капремонта кардинально изменилась.

"Все мнимые должники – а это более 15 тысяч жителей микрорайона Снеговая падь – могут обратиться в Фонд за перерасчетом", — говорится в выпуске пресс-службы парламента.

Обращения принимают лично или по электронной почте.

https://www.youtube.com/watch?v=2VbRT-BjPmg&t=2s