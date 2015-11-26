Владивостокские инженеры: Чистая механика осталась во временах Архимеда

Сегодня роботы, построенные в Инженерной школе ДВФУ, плавают под водой, играют в теннис и вырезают детали для вертолетов

Корпус Инженерной школы ДВФУ на Пушкинской. Фото: ИА PrimaMedia

Дата 30 октября в календаре российских профессиональных праздников отмечена как День инженера-механика. В преддверии праздника ИА PrimaMedia напоминает, что ровно год назад инженерному образованию на Дальнем Востоке исполнилось 100 лет, и его флагманом на сегодня остается Инженерная школа ДВФУ, вобравшая традиции Дальневосточного государственного технического университета и Восточного института.

История инженерного образования на Дальнем Востоке началась 1 ноября 1918 года, когда на базе экономического отделения Восточного института был открыт Владивостокский высший политехникум. Создание нового учебного заведения в Приморье стало возможным благодаря инициативе Союза инженеров, Русского технического общества, Общества изучения Амурского края и преподавателей Восточного института. В первый год работы политехникума в нем проходили обучение 406 студентов. В начале 1923 года Политехнический институт вошел в состав ГДУ как технический факультет, а в 1930 году был образован самостоятельный Дальневосточный политехнический институт. Имя Куйбышева ДВПИ получил в 1935 году. А в 1992 году учебное заведение было преобразовано в Дальневосточный государственный технический университет (ДВГТУ).

100-летие инженерного образования на Дальнем Востоке отпраздновали в 2018 году. Фото: ИА PrimaMedia 100-летие инженерного образования на Дальнем Востоке отпраздновали в 2018 году. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

Современный этап развития инженерного образования на Дальнем Востоке начался в 2010 году, когда ДВГТУ вошел в состав создаваемого Дальневосточного федерального университета и был преобразован в Инженерную школу ДВФУ. Сегодня это центр подготовки высококлассных кадров и разработки новейших технологий для промышленности. За столетнюю историю в университете сформировались известные в стране и за рубежом научные школы — в области сварки в судостроении, разведки месторождений полезных ископаемых, разработки аппаратов для исследования Мирового океана и других.

Сейчас в Инженерной школе ДВФУ обучается свыше 6500 студентов, работает более 570 профессоров и преподавателей, развиваются связи с 54 вузами и научными центрами в 19 странах. Подготовка специалистов ведется в постоянном контакте с крупнейшими предприятиями — судостроительной вервью "Звезда", авиазаводом "Прогресс", заводом "Дальприбор", компаниями нефтегазовой и судоремонтной отрасли и другими.

Подводный робот. Фото: ИА PrimaMedia Подводный робот. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

Инженерное образование в ДВФУ соблюдает курс на интеграцию в производство и тесное взаимодействие с другими науками – прежде всего, с информационными технологиями. Как шутят сами инженеры, чистая механика осталась во временах Архимеда, сегодня актуальным направлением инженерной мысли является конструирование роботов и "обучение" их разнообразным операциям. У всех на слуху достижения университетской команды робототехников: еще в 2010 году робот, собранный студентами из Приморья, был признан лучшим на неофициальном мировом студенческом чемпионате, проходившем на Гавайских островах. Далее были победы на международных соревнованиях по робототехнике в США и Сингапуре – ими копилка достижений приморцев пополнилась буквально в прошлом году.

В апреле 2019 года на площадке ДВФУ открылся технопарк "Русский", внутри которого с самого начала действует акселератор – подразделение, где талантливые студенты под руководством наставников имеют возможность конструировать и собирать сложнейшие аппараты, включая космические спутники. Роботы, собранные аспирантами и студентами ДВФУ, умеют даже играть в теннис. Однако прежде всего задача роботов – приносить пользу. Так, робототехнические комплексы, созданные при участии программистов и инженеров ДВФУ, будут задействованы в добыче нефти и газа – на такую перспективу направлена деятельность недавно созданного в вузе Инжинирингового центра "Газпрома". Также порабатывается создание на острове Русский инжиниринговых центров и центров исследований и разработок компаний "Роснефть", "Росатом", "РусГидро", "Роскосмос", "Вертолеты России", "Объединенной авиастроительной корпорации" и других заинтересованных организаций.

Справка. День инженера-механика берет начало в 1854 году, когда в Российском императорском флоте был образован Корпус инженеров-механиков. Инициатором его создания стал морской министр Александр Меншиков. В советские времена торжества проходили на неформальном уровне, в среде служащих. Традиция сохранилась в России после распада СССР. В 1996 году Главком ВМФ издал приказ о чествовании инженеров-механиков на флоте. Документ стал данью уважения к профессии и выразил стремление повысить ее престижность.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "След в истории". Цели проекта — просвещать читателей в историческом отношении, приобщать их к изучению славных страниц родного края и страны, воспитывать патриотизм в молодых поколениях, систематически и подробно знакомить широкую аудиторию со знаковыми вехами в истории России и Приморья.



