Команда из Приморья борется за победу в конкурсе флешмобов "Планета Русгидро"

Ради выигрыша сотрудники Приморских электрических сетей встали на SUP-доски и вышли в море (ВИДЕО)

Флещмоб. Фото: скриншот видео

Сотрудники Приморских электрических сетей борются за победу в конкурсе флешмобов "Планета Русгидро", в котором свои работы уже представили 22 команды из 15 регионов России. Ради выигрыша работники ПЭС встали на SUP-доски и вышли в море. Причем на доску встали как опытные серферы, так и те, кто встал на доску впервые, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе АО "ДРСК".

Флешмоб проводили в августе, и самым трудным, по словам участников, было поймать время для выхода в море. Этот месяц стал самым дождливым за все лето. Синоптики сказали, что было всего 7 солнечных дней. К счастью, один из них пришёлся на выходной день, и реализовать задумку удалось.

— В своём ролике мы хотели показать всю красоту и уникальность Приморского края. Показать сплочённость нашего коллектива, готовность решать непростые, но интересные задачи. Сейчас в конкурсе среди дальневосточников мы оторвались по количеству голосов, интернет-пользователи оценили нашу работу, — говорит Егор Мухин один из участников флешмоба Приморских электрических сетей.

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