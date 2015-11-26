Профильный Комитет Госдумы против изменения налогового климата в рыбной отрасли

Владимир Кашин согласен, что отмена льгот для градо- и поселкообразующих предприятий, колхозов (артелей) и ЕСХН в отрасли не недопустима

Парламентские слушания на тему "Законодательные аспекты развития малых форм хозяйствования". Фото: http://duma.gov.ru/

Вопрос сохранения в рыбохозяйственном комплексе единого сельхозналога (ЕСХН) и льгот по уплате сбора за пользование водными биоресурсами (ВБР) для градообразующих рыбохозяйственных предприятий, колхозов и артелей обсудили на парламентских слушаниях в Госдуме во вторник, 22 октября, сообщает ИА PrimaMedia. Комитет по аграрным вопросам во главе с Владимиром Кашиным поддержал позицию рыбаков.

Как сообщало ИА PrimaMedia, 10 сентября этого года на совещании у первого вице-премьера – министра финансов Силуанова трем ведомствам (Минсельхозу, Минфину и Федеральной антимонопольной службе) были даны поручения доработать концепцию поправок в Налоговый комплекс, призванных усовершенствовать налогообложение в рыбной отрасли. В частности, было предложено рассмотреть три изменения в ранее согласованную концепцию: установить новые ставки сборов за пользование ВБР с учетом уровня накопленной инфляции с 2004 года и рентабельности вылова конкретных объектов, отменить налоговые льготы для градо— и поселкообразующих предприятий, рыболовецких артелей (колхозов), рассмотреть целесообразность использования в рыбохозяйственном комплексе единого сельхозналога.

Второй месяц отраслевое сообщество пытается доказать, что уход от ранее согласованной с бизнес-сообществом концепции изменений в Налоговый кодекс приведет к негативным социально-экономическим последствиям, в частности, к обвальному спаду инвестиций, а значит — к выпадающим доходам федерального бюджета, а также к росту цен на рыбу и рыбную продукцию. 30 сентября этот вопрос поднимался на площадке Совета Федерации в рамках заседания рабочей группы по мониторингу принятия нормативно-правовых актов в области рыболовства и аквакультуры. Обращения в адрес вице-премьера– министра финансов Антона Силуанова с просьбой сохранить согласованную ранее концепцию поправок были направлены от президента ВАРПЭ Германа Зверева и президента Общероссийского объединения работодателей-рыбопромышленников Сергея Тимошенко. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин обращался к Антону Силуанову с предложением провести совещание по обсуждению стратегии налогообложения в рыбопромысловой отрасли.

Во вторник, 22 октября, сохранение ЕСХН и льгот по уплате сбора за пользование водными биоресурсами для градо— и поселкообразующих рыбохозяйственных предприятий, колхозов (артелей) обсуждалось на парламентских слушаниях в Госдуме, организатором которых выступил Комитет по аграрным вопросам во главе с Владимиром Кашиным.

В рамках своего выступления президент ВАРПЭ Герман Зверев обозначил риски ухода от ранее согласованной концепции изменений в Налоговый кодекс, призванных усовершенствовать налогообложение в рыбной отрасли, и высказал консолидированную позицию рыбацкого сообщества о необходимости сохранения ранее проработанного законопроекта.

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что с 2017 года Росрыболовство (входит в структуру Минсельхоза) совместно с отраслевыми объединениями рыбаков работали над согласованными предложениями по повышению фискальной нагрузки в отрасли через пересмотр размеров ставок сборов за пользование водными биоресурсами. Итоговые предложения были поддержаны в декабре прошлого года на заседании правительственной комиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса и легли в основу подготовленного Минсельхозом законопроекта. Он предполагал поэтапный переход на уплату ставки сбора в полном объёме, что в конечном счёте должно было привести к увеличению поступлений по этому виду сбора в 6 раз — с 2 до 12 млрд рублей в год, также документ предусматривал сохранение льгот для ряда предприятий, в том числе для градо— и поселкообразующих рыбохозяйственных предприятий, колхозов (артелей), а также режима ЕСХН в отрасли.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев отметил, что до 2022 года кредиторская задолженность предприятий отрасли возрастет с 90 млрд рублей до 300 млрд рублей, поэтому резкое увеличение налоговой нагрузки, незапланированное при заключении кредитных соглашений и утверждении инвестиционных проектов, с большой долей вероятности просто парализует инвестиционную активность в отрасли и приведет к дефолтам предприятий.

Председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин поддержал позицию рыбацкого сообщества. Предложение о недопустимости отмены налоговых льгот для ряда предприятий и отмены ЕСХН в рыбной отрасли внесено в итоговое решение парламентских слушаний, сообщили корр. ИА PrimaMedia в пресс-службе ВАРПЭ.

Отказ от согласованной с бизнес-сообществом концепции поправок в Налоговый Кодекс в сочетании с уже введёнными аукционами на добычу крабов и предложением ФАС о введении аукционов на добычу всех ВБР приведут к обвальному спаду инвестиций, а значит – к выпадающим доходам федерального бюджета. В настоящее время и с учётом прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу темпы инвестиций в рыбопромышленной отрасли существенно превышают среднероссийские, а предлагаемое фискальное изъятие доходов отрасли подорвёт динамику роста. Благодаря инициативе председателя Комитета по аграрным вопросам Владимира Кашина этот важнейший для рыбаков вопрос выведен на высокий политический уровень, — отметил Герман Зверев.