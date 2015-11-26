Министр нефти Индии: увеличим поставки угля из РФ в шесть раз за счет проектов на ДВ

В составе делегации в Приморье приехали министр нефти и представители металлургических компаний
Бизнес 19:25
В Приморском крае работает бизнес-миссия из Индии. Фото: Екатерина Корсакова, ИА PrimaMedia

Делегация индийских металлургических компаний во главе с министром нефти, природного газа и стали Дхармендрой Прадханом встретилась с российскими коллегами. На острове Русском, в ДВФУ, они обсудили совместные инвестиционные проекты и поддержку экспорта угля в Индию. Гости рассказали о планах наращивания поставок угля из России, сообщает ИА PrimaMedia.

— Этот год стал знаковым для российско-индийского сотрудничества на Дальнем Востоке. Результат серии встреч — подписание около 50 соглашений между Россией и Индией в таких отраслях, как здравоохранение, образование, энергетика, горная добыча и деревообработка. Сегодня наша очередная встреча на Дальнем Востоке и мы обсуждаем уже более предметное взаимодействие в сфере угольной промышленности – одной из самых перспективных отраслей нашего сотрудничества, — рассказал на встрече первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев.

Дальневосточный федеральный округ занимает второе место место по добыче угля в России, его поставляют 10 субъектов ДФО. Республика Индия в свою очередь является одним из крупнейших мировых импортеров угля. В 2018 году экспорт угля из России в Индию составил 4,5 млн тонн, к 2025 году планируется увеличить поставку угля в шесть раз — до 28 млн тонн. На данный момент на Дальнем Востоке в общей степени реализации находятся шесть проектов на общую сумму 1,8 млрд $. Текущая цель – увеличить товарооборот с выходом на показатель в 30 млрд $ к 2025 году.

— Мы открыты для больших инвестиционных проектов и будем рады взаимодействовать с Россией по вопросам разработки коксующихся углей, а также заинтересованы в увеличении экспорта угля из РФ. Нам нужно увеличивать поставки угля для сталелитейной промышленности. До 2030 года мы собираемся достигнуть производства 3 млн тонн стали в год, — прокомментировал Дхармендра Прадхан.

В Приморском крае работает бизнес-миссия из Индии

В Приморском крае работает бизнес-миссия из Индии. Фото: Екатерина Корсакова, ИА PrimaMedia

На встрече также уделили особое внимание вопросам экологии.

— Экология – это наш приоритет, люди не должны страдать при появлении новых производств. Всё должно быть достаточно комфортно. Мы будем поддерживать проекты, в которых соблюдаются все экологические нормы безопасности и требования законодательства, — заверила первый вице-губернатор Приморского края Вера Щербина.

По мнению российских партнеров, экономическое сотрудничество с Индией должно положительно сказаться на развитии ДФО.

— В дальнейшем от привлечения новых инвесторов мы ожидаем создания новых рабочих мест, развития портовых услуг и повышения экономического благосостояния жителей Дальнего Востока. Сейчас мы планируем перевести накопленный потенциал общения в конкретные проекты. Мы рассчитываем, что первым шагом станут торговые операции, и в 2020 году мы сможем перейти к практической реализации инвестиционных проектов, — сообщил корр. PrimaMedia управляющий директор Агентства по привлечению инвестиций и поддержки экспорта Александр Волков.

Индийская делегация продолжает свой визит в Приморье. В том числе, в планах — посещение порта Восточный.

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Тэги: бизнес (мелкий, средний, крупный) уголь

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