Во Владивостоке нашли тело 20-летнего водолаза

Спасатели двое суток искали молодого человека

Водолаз. Фото: Юрий Гуршал, ИА SakhalinMediа

На острове Русский во Владивостоке спасатели нашли тело пропавшего водолаза. Как рассказали в ведомстве, причинами случившегося сейчас занимаются сотрудники полиции, сообщает ИА PrimaMedia.

22 октября в главное управление МЧС по Приморскому краю поступило сообщение о пропаже молодого человека 1999 года рождения.

— Владивостокский поисковый отряд отправился на поиски, для которых выделили одну единицу техники, два плавсредства и 13 человек. Вчера, 23 октября, в 15:15 было обнаружено тело водолаза и передано сотрудникам полиции, поиски завершены, — рассказал корр. редакции руководитель пресс-службы управления Михаил Исаметов.

Подробности случившегося устанавливаются.