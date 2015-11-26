Во Владивостоке выступил Оркестр войск национальной гвардии РФ

Концерт проводился в преддверии празднования Дня народного единства
Общество 10:11
Во Владивостоке выступил Оркестр войск национальной гвардии РФ. Фото: предоставлено партией "Единая Россия"

Единственный концерт Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии РФ, который проводился в преддверии празднования Дня народного единства, прошел 23 октября, в Приморской краевой филармонии. Мероприятие прошло по инициативе краевого координатора партийного проекта ЕР "Историческая память" Анны Алеко, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии "Единая Россия".

В качестве почетных гостей культурное мероприятие посетили зампредседателя Законодательного собрания Приморского края, член фракции партии "Единая Россия" Сергей Кузьменко и секретарь местного отделения ЕР Владивостокского городского округа Александр Щербаков.

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В приветственном слове Сергей Кузьменко отметил, что для каждого из нас история едина и неизменна, а потому нам следует бережно хранить и изучать ее.

"Хочу отметить, что концерт был организован при самом деятельном и активном участии Приморского регионального отделения "Единой России" и проекта "Историческая память". Каких бы мы с вами ни были политических пристрастий, с точки зрения исторической памяти, я думаю, мы едины – ведь история является тем, что нельзя изменить!" — заявил парламентарий.

Также он подчеркнул важную роль музыки, которая формирует наш культурный и национальный код. В его формирование свою лепту вносят различные российские музыкальные коллективы, в том числе — Оркестр войск национальной гвардии РФ.

"Я абсолютно согласен с известным выражением, что песня "строить и жить помогает". Пусть этот концерт принесет вам не только эстетическое удовольствие, но и зарядит энергией для выполнения важных и нужных дел!", — подытожил Сергей Кузьменко.

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Концерт открылся произведением великого русского композитора Петра Ильича Чайковского "Торжественный марш" и дальше не сбавлял оборотов – в нем звучали песни советских и российских композиторов в исполнении профессионалов. В перерывах между исполнением композиций ведущие рассказывали аудитории о деятельности Оркестра – его музыканты ведут концертно-просветительную работу среди военнослужащих, сотрудников, работников войск национальной гвардии и членов их семей, принимает активное участие в военно-патриотическом воспитании.

Коллектив Оркестра выступает в различных концертных залах, на концертных площадках нашей страны и за рубежом, а также принимает активное участие в музыкальном оформлении значимых общественно-политических событий страны. Музыканты неоднократно выступали и в горячих точках – в Фергане, Коканде, Кувасае, Андижане в 1989 году. Неоднократные выезды в Чеченскую республику, начиная с 1995 года, способствовали подъему боевого духа воинов, позволяли отвлечься им от трудностей нелегкой службы.

Во Владивостоке Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии РФ выступил впервые за долгое время, а потому этот концерт для приморской столицы является показательным.

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Тэги: концерт музыкальный

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