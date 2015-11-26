Дожди накроют Приморье в пятницу и субботу

В отдельных районах вероятны ливни с грозами
Общество 12:35
Осень. Фото: ИА PrimaMedia

Атмосферный фронт циклона, смещающегося с Амурской области на Хабаровский край, подойдет к Приморью в пятницу к краю и начнёт портить погоду в крае. На западе местами начнутся дожди. В ночь на субботу фронт будет смещаться над краем, вызывая небольшие и умеренные осадки на большей территории преимущественно в виде дождя. В отдельных районах вероятны ливни с грозами, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Примгидромета.

В ночные часы будет преобладать положительный фон температур, +2…+9°C, на востоке до −5°C. Днем в субботу фронтальный раздел сместится на восток, дожди на западе начнут прекращаться. Но над морской акваторией обострится фронт и дожди усилятся на востоке. За фронтом на край начнет поступать холодная воздушная масса, фон максимальных температур понизится до +7…+14°C.

В ночь на воскресенье фронт продолжит смещаться на восток, дожди начнут прекращаться и в других районах Приморья. Вслед за ним с запада на край сместится антициклон. Минимальные значения станут немного ниже, чем в субботу. Днем тропосферная ложбина холода уйдет на восток и максимальные значения температур снова повысятся.

Во Владивостоке в предстоящие выходные дни погода будет разной. Ночь на субботу дождливая, прохладная, с сильным северным ветром. Минимальная температура воздуха +3…+5°C. Утром дождь прекратится, но усилится ветер. Днем столбики термометров поднимутся не выше +8…+11°C.

Ночь на воскресенье сохранится прохладной и ветреной. Днём потеплеет до +10…+13°C.

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Тэги: погода

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