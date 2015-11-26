Ольга Пермякова: Движение WorldSkills помогает приморским колледжам развиваться

Начальник краевого отдела профессионального образования и науки рассказала, как преображаются учебные заведения Приморья
В учительской
Общество 13:22
Ольга Пермякова. Фото: ИА PrimaMedia

В ноябре 2019 года в Приморье состоится V региональный чемпионат WorldSkills. Проект "Молодые профессионалы" является региональной частью национального проекта "Образование" и направлен на повышение качества образования в учреждениях среднего профессионального образования (СПО). Большую роль в решении этой задачи играет техническое оснащение приморских колледжей в соответствии с международными стандартами WorldSkills. О том, как это происходит и какими достижениями в профессиональных конкурсах уже могут похвалиться приморцы, в видеоинтервью ИА PrimaMedia рассказала начальник отдела профессионального образования и науки департамента образования и науки Приморского края Ольга Пермякова.

В 2014 году на первом региональном чемпионате WorldSkills было всего 5 компетенций. Но в 2017 году их количество выросло до 21, в 2018 году состязания молодых профессионалов проходили по 32 компетенциям, а в 2019 году запланировано 44 компетенции. Конкурс ы будут проходить с 11 по 15 ноября на площадках Владивостока, Большого Камня, Черниговки – в этих муниципалитетах колледжи оборудовали площадки в соответствии с требованиями движения WorldSkills. В Большом Камне в этом активное участие приняли заинтересованные работодатели – судостроительный комплекс "Звезда" и ДЦСС. Учебные заведения, которые становятся площадками чемпионата WorldSkills, получают гранты на техническую модернизацию. В 2020 году этот процесс будет продолжаться. Если в прошлом году заявки на федеральные субсидии по программе модернизации подали около 10 приморских колледжей, то на 2020 год составлено 15 заявок – и все они допущены к конкурсу. По словам Ольги Пермяковой, проведение региональных и отборочных состязаний по стандартам WorldSkills помогает приморским колледжам развиваться.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "В учительской". Цель проекта — дать молодежи представление о богатстве выбора профессионального образования и ценности разных профессий, повысить престиж учителя в общественном сознании, информировать читателей о том, чем живут общеобразовательные школы и колледжи Приморского края.

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Тэги: образование профессиональное начальное и среднее

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