Музей "Владивостокская крепость" устроит детям бесплатные экскурсии по форту Поспелова

Экскурсоводы ждут заявок от организованных групп школьников на время каникул
Общество 14:12
Экскурсанты. Фото: предоставлено музеем им. Арсеньева

Государственный музей-заповедник "Владивостокская крепость" совместно с Приморским музеем имени В.К. Арсеньева организуют для детей бесплатные экскурсии (6+)по форту Поспелова. В дни осенних каникул и День народного единства школьников со всего региона приглашают на прогулку по исторической достопримечательности Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу музея Арсеньева.

С 26 октября по 4 ноября на острове Русский состоятся детские тематические экскурсии по предварительной записи. Школьники Владивостока и Приморского края смогут посетить форт Поспелова в сопровождении экскурсоводов и узнать, как создавалась одна из самых мощных военно-морских крепостей мира, а также о людях, причастных к грандиозному строительству этого фортификационного комплекса. Вместе с учителями и родителями ребята побывают в живописном уголке природы, полюбуются панорамой города и залива Петра Великого, рассмотрят с разных сторон объект крепости и разберутся в особенностях его устройства. Профессиональные гиды проведут участников экскурсий по подземным ходам форта Поспелова и расскажут о том, какую роль в истории Российской империи и Советского Союза сыграла Владивостокская крепость.

График начала экскурсий: 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00. Экскурсоводы ждут заявок от групп численностью до 40 человек по телефону: 8 (423) 241-38-96. Решить вопрос с транспортировкой группы до форта и обратно в город экскурсантам необходимо самостоятельно.

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Тэги: экскурсии музей крепость (фортификационные сооружения)

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