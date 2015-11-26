Расходы бюджета Владивостока на 2019 год планируется увеличить на 45,79 млн рублей

Средства направят на строительство новогоднего городка, демонтаж незаконных объектов и содержание объектов наружного освещения

Деньги. Фото: ИА PrimaMedia.

Расходы бюджета Владивостокского городского округа на текущий 2019 год планируется увеличить на 45,79 млн рублей. Бюджетные ассигнования планируется направить на содержание объектов наружного освещения, демонтаж незаконно установленных объектов, строительство новогоднего городка на центральной площади Владивостока и набережной Спортивной, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Думы города Владивостока.

На заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Думы города Владивостока депутаты рассмотрели проект МПА "О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 14.12.2018 № 68-МПА "О бюджете Владивостокского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов". Как сообщил председатель комитета Владимир Исаков, корректировка связана с увеличением объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, неналоговых доходов и перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС).

Заместитель начальника управления финансов администрации города Владивостока Ирина Швайкова доложила депутатам, что план по доходам на 2019 год увеличен на 45,79 млн рублей. В том числе безвозмездные поступления — субсидии из резервного фонда администрации Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для проведения экстренных мероприятий по расчистке русел рек — на 40,3 млн рублей. Межбюджетные трансферты распределены в соответствии с их целевой принадлежностью по соответствующим ГРБС.

Неналоговые доходы увеличены на 5,46 млн рублей, полученных от компенсации затрат бюджетов городских округов по исковым требованиям, удовлетворяемым за счёт казны Российской Федерации, субъекта Российской Федерации; компенсации денежных средств для приобретения жилых помещений инвалидам и участковым уполномоченным полиции, возврата дебиторской задолженности и иных платежей прошлых лет.

За счет увеличения неналоговых доходов и перераспределения бюджетных ассигнований между ГРБС предлагается увеличить расходы на содержание, техническое обслуживание и эксплуатацию муниципальных объектов наружного освещения в сумме 13,5 млн рублей; на демонтаж незаконно установленных объектов и их хранение — 9,68 млн рублей; на субсидии юридическим лицам в целях возмещения части затрат в связи с перевозкой пассажиров и багажа наземным городским электрическим транспортом общего пользования — 10 млн рублей; на строительство новогоднего городка на площади Борцов революции и Спортивной набережной — 11,59 млн рублей.

С учетом этих изменений основные параметры бюджета Владивостокского городского округа в 2019 году предлагается утвердить по доходам в сумме 21,38 млрд рублей и столько же по расходам.

В ходе обсуждения проекта корректировки бюджета председатель комитета Владимир Исаков запросил у администрации города Владивостока дополнительную информацию о расходах на эксплуатацию объектов наружного освещения, о режиме освещения города, подсветке объектов. Данный вопрос депутаты рассмотрят на одном из следующих заседаниях комитета.

Также по просьбе депутатов в рамках рассмотрения корректировки бюджета администрация города дала подробную информацию о новогоднем оформлении города и проведении общегородских праздничных мероприятий.

Начальник управления культуры Светлана Шупиро сообщила, что бюджетные ассигнования будут направлены на установку новогодней ели на центральной площади и еще 10 елей в разных районах города, в том числе на островных территориях, в поселке Трудовое, селе Береговое. На столбах освещения на центральных улицах города планируется разместить 485 светодиодных консолей. На улице Фокина – установить цифры 2020 с подсветкой и тоннелем длиной 7 метров и светодиодные гирлянды "звездное небо". Такими же гирляндами планируется украсить и улицу Светланская в районе музея им В.К. Арсеньева. На Спортивной набережной вновь будет оборудован светодиодный фонтан, установлены новогодняя ель и две горки для детей разного возраста. На центральной площади планируется установить два арт-объекта, каток, две горки, светодиодные фигурки, сцену, панно "Сказочный лес". Оставшиеся с прошлого года новогодние домики будут обновлены, украшены, установлены на площади как дома ремесленников по изготовлению открыток, украшений, кукол.

Администрация города запланировала 29 праздничных мероприятий в детских школах искусств, 24 — в библиотеках, городской фестиваль учащихся "Навстречу Рождеству" в филармонии, спортивные мероприятия. В Приморском краевом драматическом театре имени М. Горького планируется новогоднее мероприятие и спектакль для 800 детей. 31 декабря — концерт на центральной площади, фейерверки во Владивостоке, поселке Трудовое и на острове Русский. 1 января — праздничный концерт на центральной площади Владивостока. Во всех районах города на открытых площадках – концерты, театрализованные представления.

По итогам обсуждения комитет по бюджету, налогам и финансам рекомендовал Думе города Владивостока принять корректировку городского бюджета на текущий год.

На заседании комитета депутаты рассмотрели проект МПА "Порядок предоставления муниципальных гарантий по инвестиционным проектам". В ходе обсуждения председатель комитета Владимир Исаков и депутат Кирилл Григорьев высказали замечания к документу. В результате депутаты поддержали предложение Владимира Исакова отложить принятие решения по данному проекту МПА и изучить практику других муниципальных образований по предоставлению муниципальных гарантий по инвестиционным проектам.