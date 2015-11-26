Мокрый снег может пройти 25-26 октября в Приморье

Оперативные службы Приморья готовятся к непогоде

Снег. Фото: ИА PrimaMedia

Сильные дожди, местами с мокрым снегом и ветер ожидаются в Приморском крае в пятницу и субботу 25 и 26 октября. Приморские спасатели рекомендуют отложить поездки за пределы населенных пунктов, на отдых, охоту и рыбалку, а автомобилистам – поменять резину, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

По прогнозам Примгидромета, днем 25 октября к краю подойдут фронтальные разделы активного циклона, начнутся дожди.

"В ночь на субботу ожидается обострение фронтальных разделов, интенсивность дождей и площадь распространения увеличится. На большей территории Приморья пройдут дожди с количеством осадков 7-20 миллиметров, в отдельных районах 25-49 миллиметров за 12 часов и менее, в южной половине края местами прогремят грозы", – пояснили в ведомстве.

Днем 26 октября ожидается прекращение осадков на западе и юге края, а в центральных и восточных районах осадки в виде дождя, местами переходящего в мокрый снег, сохранятся. Сильные дожди более вероятны на побережье Тернейского района. При прохождении холодного фронта в крае усилится ветер до 13-18 метров в секунду, на побережье порывами до 23 метров в секунду, температурный фон понизится.

Как сообщили в краевом учреждении по делам ГО и ЧС, спасательные и аварийные службы Приморья готовы к оперативному реагированию в случае возникновения ЧС.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям региона во время непогоды отложить поездки за пределы населенных пунктов, на отдых, охоту и рыбалку, а автомобилистам – сменить летнюю резину на зимнюю.

В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону: 112.