АПК: губернатор Приморья отказался от повышения зарплаты

Олег Кожемяко принял решение проигнорировать "индексацию для бюджетников"
Политика 09:18
АПК: губернатор Приморья отказался от повышения зарплаты. Фото: ИА PrimaMedia

В 2020 году расходы на содержание губернатора Приморского края не превысят аналогичные расходы с момента избрания главы региона, сообщили ИА PrimaMedia в администрации Приморского края.

"Олег Кожемяко принял решение об отказе от расчетных доплат и сохранении расходов на содержание губернатора Приморского края на прежнем уровне, несмотря на предусмотренную законодательством индексацию заработной платы для работников бюджетной сферы региона", — говорится в сообщении АПК.

Напомним, в проекте бюджета Приморского края на 2020 и плановый период на 2021 и 2022 годы было заложено значительное повышение зарплаты губернатора, вице-губернаторов и других чиновников администрации Приморского края. Предполагалось, что зарплата главы региона увеличится на 200 тысяч рублей и составит почти 605 тысяч рублей ежемесячно до налогового вычета.

Отметим, что о подобных решениях со стороны заместителей главы региона и руководителей департаментов в сообщении администрации Приморья не уточняется.

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Тэги: зарплата, заработная плата

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