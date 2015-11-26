АПК: губернатор Приморья отказался от повышения зарплаты

В 2020 году расходы на содержание губернатора Приморского края не превысят аналогичные расходы с момента избрания главы региона, сообщили ИА PrimaMedia в администрации Приморского края.
"Олег Кожемяко принял решение об отказе от расчетных доплат и сохранении расходов на содержание губернатора Приморского края на прежнем уровне, несмотря на предусмотренную законодательством индексацию заработной платы для работников бюджетной сферы региона", — говорится в сообщении АПК.
Напомним, в проекте бюджета Приморского края на 2020 и плановый период на 2021 и 2022 годы было заложено значительное повышение зарплаты губернатора, вице-губернаторов и других чиновников администрации Приморского края. Предполагалось, что зарплата главы региона увеличится на 200 тысяч рублей и составит почти 605 тысяч рублей ежемесячно до налогового вычета.
Отметим, что о подобных решениях со стороны заместителей главы региона и руководителей департаментов в сообщении администрации Приморья не уточняется.