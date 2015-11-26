В Приморье неизвестные добытчики ценной голубой скалы безнаказанно уничтожают целую сопку

Гидромолот грохочет у самого поселка с утра до вечера, полезные ископаемые КАМАЗами вывозятся на продажу (ФОТО, ВИДЕО)

Кирсановская сопка. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

На Кирсановской сопке, которая возвышается прямо над жилыми домами в посёлке Шмидтовке Приморского края, неизвестные лица снова добывают природный камень. В третий раз за последние восемь лет эту природную территорию пытаются уничтожить. Сначала здесь хотели сделать дробильный завод, а позднее даже снесли верхушку сопки. Тогда горе-предпринимателей наказали, а за жителей вступились депутаты Заксобрания, поэтому расхищение природных богатств остановили. Теперь история 2014 года повторяется, сообщает ИА PrimaMedia.

Уже три недели жизнь в посёлке Шмидтовке сопровождается необычным аккомпанементом – звуком гидромолота, который дробит Кирсановскую сопку. Таким образом добывается голубая скала – полезное ископаемое, которое используется при строительстве. Местные жители уверены, что добытую незаконным путём породу “копатели” продают; по их словам, в начале месяца можно было позвонить хозяину участка и купить целую машину первоклассной голубой скалы. Незатейливые предприниматели на этой сопке объявляются не впервые: в 2013 году вопреки воле жителей здесь хотели построить дробильный завод – тогда работы проводились под эгидой экс-главы Надеждинского района Григория Ведёрникова, позднее осуждённого за причинение экономического ущерба району более чем на 58 млн рублей. В 2014 году при "строительстве дома" верхушку Кирсановской сопки всё же сняли. Псевдостроительство закончилось после вмешательства прокуратуры.

1 октября 2019 года началась новая глава в истории борьбы за сопку. На территорию заехал экскаватор и начал активно разрабатывать многострадальный участок.

– Мы с сыном дважды обращались в полицию. На место они не выезжали, заявление передали в отдел экономических преступлений. Ответа от этого отдела я не дождалась, а потому приехала лично. Там мне сообщили, что никаких нарушений нет, это частная собственность – что владелец хочет, то и делает. Нам от этого не легче. Когда сняли верхушку сопки, нас в первые же дожди затопило. Во время взрывных работ сыпались огромные камни, один такой булыжник пробил забор, – рассказывает жительница посёлка Шмидтовка Нина Кравченко.

Кирсановская сопка. Фото: Предоставлено жителями посёлка Шмидтовка Кирсановская сопка. Фото: Предоставлено жителями посёлка Шмидтовка 1 / 2

– Верхушку сопки сняли в 2014 году, но тогда прекратить незаконные раскопки нам помогла прокуратура и депутаты Заксобрания. Участок, который находился наверху Кирсановской сопки, сняли с кадастра. Но три недели назад снова зашла техника, дробят прямо над нами. Гидромолот работает каждый день, в том числе и сейчас. Когда началась разработка сопки, там образовался котлован. Во время дождей скопившаяся там вода шла прямо к нам во дворы. На том участке нельзя было добывать породу, по плану землепользования и застройки он не должен использоваться для строительства из-за рельефа, – объясняет житель посёлка Шмидтовка Константин Кравченко.

Сначала владелец участка говорил, что у него есть разрешение на добычу полезных ископаемых от администрации Надеждинского района, которое он уверенно называл “лицензией”. Подобные разрешения муниципальные органы не выдают. Документ датирован 2014 годом, а в 2013 жители обращались в администрацию Надеждинского района с просьбой уточнить статус земельного участка, и там ответили, что он "относится к землям сельскохозяйственного назначения". Под карьер земельный участок на вершине сопки администрация не отводила.

После визита полиции владелец участка сменил тактику: сейчас он утверждает, что это частная собственность, а потому он вправе делать что угодно. По его словам, никакую скалу здесь не добывают и ничего не продают, а просто перевозят горную породу с одного участка собственности на другой. Полицию устроили и такие объяснения, а потому наведываться к “царю горы” они перестали.

Во владении Александра четыре участка – изначально грунт снимали стихийно: то на одном, то на другом. Сейчас экскаватор интенсивно работает на ограниченной территории. Оценить площадь сложно, потому что участок не размежёван, однако полиция утверждает, что работы ведутся на 1500-2000 кв. метрах. Водитель экскаватора, с которым решил побеседовать местный житель, рассказал, что его наняли как минимум на год, причем на некоторых участках сопку планируется "опустить" на 15 метров.

– Проблема воровства природных ресурсов, которую мы сейчас пытаемся решить, стоит остро не только у нас, но и по всей стране. Наша правоохранительная система, к сожалению, иногда неповоротлива, и люди могут долго безрезультатно бить в колокола. А когда кто-то, наконец-то, выезжает на место незаконной вырубки деревьев или добычи полезных ископаемых, то оценить ущерб уже невозможно, – добавляет жительница посёлка Шмидтовка Анастасия Шеметова.

Анастасия обращалась за помощью в несколько правозащитных организаций: в Общероссийский народный фронт и комитет по делам национальностей Госдумы. Комитет от своего имени отправил обращение в прокуратуру Приморского края. Оттуда ответили в том числе и Анастасии лично: прокуратура сообщила, что "для рассмотрения доводов о нарушении действующего законодательства при организации деятельности по добыче полезных ископаемых данное обращение направлено в Амурскую бассейновую природоохранную прокуратуру". Письмо Анастасия получила несколькими днями ранее, 23 октября.

– Дробильня стоит, работают целыми днями, полностью нарушая закон о тишине. Вечерами они загружают самосвалы и вывозят добытую породу, а затем работают дальше. Дробят на сопке, а эхо разносится по всей территории посёлка, звук объёмный. Мы построили дома в пригороде, чтобы уехать от городского шума. Самое удивительное заключается в том, что никто не собирается останавливаться. Никакого дома там не появится – злоумышленники просто разграбят бесценный природный ресурс, – уверена Анастасия.

Владелец участка на звонок корр. ИА PrimaMedia ответил дружелюбно и сообщил, что полиция и администрация уже получили от него "все необходимые документы на собственность и разработку земельного участка". Порода, по словам Александра, добывается законно, потому что он таким способом ровняет землю под фундамент дома. Информацию о том, куда скала "утилизируется", Александр назвал секретной, а показать документы, подтверждающие его владение участком, отказался.

Жители посёлка Шмидтовка и Зима Южная собирают подписи для обращения к губернатору Приморского края и полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе.