"Наконец-то поставили": светофор на улице Всеволода Сибирцева заработал во Владивостоке

Автомобилисты надеются, что на участке сократится число ДТП

"Наконец-то его поставили": светофор на улице Всеволода Сибирцева заработал во Владивосток. Фото: ИА PrimaMedia

Движение пешеходов и автомобилей на улице Всеволода Сибирцева теперь регулирует светофор. Специалисты управления дорог и благоустройства администрации Владивостока подключили регулировщик движения к электросети. Автомобилисты не сразу заметили новый светофор на пересечении улиц Всеволода Сибирцева и Ломоносова, а некоторые даже проехали на красный, так его и не увидев. При этом автомобилисты отреагировали положительно на новый регулировщик, сообщает ИА PrimaMedia.

Светофор поможет систематизировать движение пешеходов и автотранспорта на данном участке дороги, минимизировать транспортные заторы и уменьшить аварийность особенно в зимний период.



"Наконец-то его поставили": светофор на улице Всеволода Сибирцева заработал во Владивосток. Фото: ИА PrimaMedia

— Главная дорога, где поставили светофор, там скоростной режим у людей 60 км/ч всегда был. Но его всегда превышали, а люди, которые выезжают со второстепенной дороги старались быстрее проскочить. Естественно, из-за того, что одни выскакивали, а другие быстро ездили, случались аварии. А светофор сейчас поможет регулировать это движение и сократит количество аварий, — отметил один из автолюбителей.

Напомним, что в октябре этого года в районе дома № 2 по улице Спортивной заработал ещё один новый светофор. Его по заказу городской администрации установили по итогам мониторинга дорожной ситуации.