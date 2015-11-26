Решение губернатора отказаться от повышения заработной платы восприняли позитивно

Олег Кожемяко отреагировал на запрос на социальную справедливость - эксперты. Фото: ИА PrimaMedia

Экспертное сообщество позитивно отреагировало на решение губернатора Приморья Олега Кожемяко отказаться от повышения заработной платы и сохранения ее в том виде, в каком она была во время его избрания главой региона. Политологи, опрошенные корр. ИА PrimaMedia сходятся во мнении, что шаг, сделанный Кожемяко, отвечает ожиданиям жителей края и соответствует запросу на справедливость в обществе.

В частности, политтехнолог Андрей Кудисов назвал случившееся "эксцессом исполнителей".

"При формировании краевого бюджета на будущий год в связи с запланированными параметрами повышения доходов бюджетников автоматически к этому туда включили и губернатора, и его замов, как это обычно у нас делается. Когда стали разбираться, информация просочилась в СМИ, я считаю, Кожемяко сделал правильный вывод, отказавшись от этого сомнительного в нынешних условиях шага. Думаю, в том числе будут какие-то выводы сделаны и по исполнительской дисциплине в соответствующих подразделениях администрации края.

Логичное правильное решение, когда у основной массы населения доходы, скажем так, если не падают, то точно не растут, несмотря на заверения официальной статистики. Каждый ощущает это по своему кошельку при походах в магазин. Сопоставляет, что он мог бы на эти деньги купить пять лет назад и что он может приобрести сейчас", — отметил эксперт.

Политолог, гендиректор КЦ "Эксперт Групп" Павел Наливайко склонен считать решение Олега Кожемяко одним из ярким примеров инцидент-менеджмента, чего что довольно редко можно ожидать от глав субъектов РФ.

"Начнем с того, что это достаточно грамотный шаг и он соответствует тому запросу на социальную справедливость, которую декларирует сейчас в обществе. Своевременная реакция главы региона на тот проект бюджета, который был представлен, где чиновники действовали по наитию. Понятно, что оперировали, так сказать, федеральными трендами на повышение определенного рода зарплаты госслужащих. Но губернатор, понимая, что это несправедливо, как минимум, по отношению к жителям региона, которые, не могут похвастаться высоким уровнем жизни, он оставил все как есть, на уровне 2018 года в части своей заработной платы.

Самое важное, чтобы это было донесено до общественности в достаточно сжатые сроки. Потому что, по большому счету, губернатору ничего не мешало пропустить эту тему и, собственно говоря, оставить эту надбавку. Но он, причем будучи в Москве, среагировал, и это в любом случае даст ему имиджевые плюсы. И сейчас все правильно сложилось, учитывая его назначение секретарем “Единой России”. Это тот самый инцидент-менеджмент, о котором мы так редко слышим, потому что губернаторы, тем более от партии власти, они такие вещи стараются не замечать и действовать в рамках собственных корыстных интересов. Здесь же ситуация обратная. Возьмем, к примеру, Иркутскую область, где Левченко поднял свой оклад и он не отказался от этой истории, утвердил в Законодательном Собрании в оперативном порядке. Поэтому Кожемяко здесь, конечно, контрастирует.