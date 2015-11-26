Приморцы теперь смогут без комиссий оплатить взносы на капремонт в почтовых отделениях

Решение вступит в силу в следующую пятницу, 1 ноября
Общество 17:51
Приморцы теперь смогут без комиссий оплатить взносы на капремонт в почтовых отделениях. Фото: ИА PrimaMedia

Почта России, банк ВТБ и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края подписали соглашение, которое позволит жителям региона оплачивать взносы на капремонт в почтовых отделениях без комиссии, сообщает ИА PrimaMedia.

"Почти треть собственников оплачивают взносы на капремонт в отделениях Почты России, в основном это люди пожилого возраста. Для многих из них экономия на комиссионных является существенной", — отметил руководитель Фонда капремонта Андрей Горелов.

Руководитель Фонда капремонта Андрей Горелов

Руководитель Фонда капремонта Андрей Горелов. Фото: ИА PrimaMedia

По условиям документа Почта России принимает взносы на капремонт во всех почтовых отделениях и перечисляет их насчет Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края, открытый в банке ВТБ.

"Это большой плюс и хорошее условие для наших жителей. Это прикрепит людей, которые постоянно оплачивали на почте, ведь это удобно. К тому же для них это будет приятный сюрприз. Но самое страшное, когда ты даешь что-то хорошее человеку, а потом у него забираешь. Этого мы не должны допустить. Безусловно, это правильное решение и нам необходимо идти дальше и думать, как сейчас вместе с Почтой России и банком ВТБ работать по другим нашим контрагентам", — рассказала врио вице-губернатора Приморского края Елена Пархоменко.

1 / 3

Соглашение подписано ровно на год и вступит в силу 1 ноября 2019 года. Директор Макрорегиона Дальний Восток Почты России Максим Костин отметил, что в дальнейшем Почта России готова продлить соглашение.

"Почта России уже успешно реализовала соглашение в Хабаровском крае. Сейчас мы подключаем почтовые отделения в Приморье и в дальнейшем при содействии банка ВТБ планируем обеспечить прием взносов на капремонт без комиссии во всех почтовых отделениях Дальнего Востока", — сказал Костин.

Директор Макрорегиона Дальний Восток Почты России Максим Костин

Директор Макрорегиона Дальний Восток Почты России Максим Костин. Фото: ИА PrimaMedia

Написать автору
Тэги: соглашение капитальный ремонт, капремонт Администрация Приморского края

Проект аквапарка на острове Русском получил финансовую защиту страховщика

9 сентября, 09:45

МТS StartUp Hub организовал двусторонний обмен стартапами между Сингапуром и Россией

6 сентября, 18:25

"Примтеплоэнерго" подключает новые системы очистки питьевой воды в крае

15:08
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia