Решение вступит в силу в следующую пятницу, 1 ноября

Приморцы теперь смогут без комиссий оплатить взносы на капремонт в почтовых отделениях. Фото: ИА PrimaMedia

Почта России, банк ВТБ и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края подписали соглашение, которое позволит жителям региона оплачивать взносы на капремонт в почтовых отделениях без комиссии, сообщает ИА PrimaMedia.

"Почти треть собственников оплачивают взносы на капремонт в отделениях Почты России, в основном это люди пожилого возраста. Для многих из них экономия на комиссионных является существенной", — отметил руководитель Фонда капремонта Андрей Горелов.



Руководитель Фонда капремонта Андрей Горелов. Фото: ИА PrimaMedia

По условиям документа Почта России принимает взносы на капремонт во всех почтовых отделениях и перечисляет их насчет Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края, открытый в банке ВТБ.

"Это большой плюс и хорошее условие для наших жителей. Это прикрепит людей, которые постоянно оплачивали на почте, ведь это удобно. К тому же для них это будет приятный сюрприз. Но самое страшное, когда ты даешь что-то хорошее человеку, а потом у него забираешь. Этого мы не должны допустить. Безусловно, это правильное решение и нам необходимо идти дальше и думать, как сейчас вместе с Почтой России и банком ВТБ работать по другим нашим контрагентам", — рассказала врио вице-губернатора Приморского края Елена Пархоменко.

Приморцы теперь смогут без комиссий оплатить взносы на капремонт в почтовых отделениях. Фото: ИА PrimaMedia Приморцы теперь смогут без комиссий оплатить взносы на капремонт в почтовых отделениях. Фото: ИА PrimaMedia Приморцы теперь смогут без комиссий оплатить взносы на капремонт в почтовых отделениях. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

Соглашение подписано ровно на год и вступит в силу 1 ноября 2019 года. Директор Макрорегиона Дальний Восток Почты России Максим Костин отметил, что в дальнейшем Почта России готова продлить соглашение.

"Почта России уже успешно реализовала соглашение в Хабаровском крае. Сейчас мы подключаем почтовые отделения в Приморье и в дальнейшем при содействии банка ВТБ планируем обеспечить прием взносов на капремонт без комиссии во всех почтовых отделениях Дальнего Востока", — сказал Костин.