Задержаны два оперуполномоченных отдела по борьбе с наркотиками УМВД Приморья

Они подозреваются в двух эпизодах мошенничества

Чужой среди своих. Силовики накрыли незаканную деятельность двух сотрудников полиции. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении двух оперуполномоченных отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств опийной группы управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю. Они подозреваются в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УКРФ), сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайтрегионального СК.

По версии следствия, 17 октября 2019 года в Находке подозреваемые после проведения оперативно-розыскных мероприятий, подтвердили причастность гражданина к совершению преступления, связанного с незаконным хранением наркотиков. Пообещали задержанному, что за денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей можно решить вопрос о не реализации полученных ими результатов ОРМ и непривлечение его к уголовной ответственности.

Затем подозреваемые предложили предоставить адвоката, которому также необходимо передать через них гонорар 100 тысяч рублей. Денежные средства были переданы подозреваемым в оговоренной сумме, которой последние распорядились по своему усмотрению.

Позднее, 22 октября 2019 года уже в Уссурийске подозреваемые инсценировали задержание другого гражданина, якобы, при совершении им преступления, связанного с незаконным хранением наркотических средств.

До задержанного донесли информацию, что за вознаграждение в сумме 300 тысяч рублей они освободят его от уголовной ответственности. Мужчина согласился и перевел через различные банковские счета требуемую сумму.

В настоящее время подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения, допрашиваются свидетели и потерпевшие.