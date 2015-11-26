Пару из Приморья сняли с самолета "Москва-Владивосток" за пьяные утехи на борту

На замечания пассажиров и членов экипажа они не реагировали
Общество 19:13
Самолет в небе. Фото: ИА PrimaMedia

Владивостокскими транспортными полицейскими привлечены к административной ответственности пассажиры, нарушавшие общественный порядок в самолете, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД РФ по ДФО.

В дежурную часть ЛОП в аэропорту Владивостока поступило сообщение о том, что на борту самолета следовавшего по маршруту "Москва-Владивосток" двое пассажиров, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, нарушают общественный порядок.

"Находясь на борту воздушного судна после употребления алкогольных напитков, совершали действия развратного характера, на замечания пассажиров и членов экипажа не реагировали", — говорится в сообщении.

Данный рейс встретили сотрудники транспортной полиции, которые сопроводили 43-летнюю жительницу Владивостока и 41-летнего жителя Находки в дежурную часть ЛОП в аэропорту прибытия.

В отношении правонарушителей проведено медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Данные лица привлечены к административной ответственности, в отношении них составлены административные протоколы по ст.ст. 20.21, ч.1 20.1 КоАП РФ.

Максимальная санкция статей предусматривает до 15 суток административного ареста.

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Тэги: самолеты Международный аэропорт Владивосток

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