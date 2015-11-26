Малые рыболовные суда освободятся от освидетельствования на безопасность и экологичность

Общественный совет при Росрыболовстве одобрил работу федеральных ведомств по отмене "чрезмерных требований" к судам длиной до 12 метров

Общественный совет при Росрыболовстве. Фото: ИА PrimaMedia

Общественный совет при Федеральном агентстве по рыболовству (СО) одобрил работу по освобождению маломерных рыболовных судов длиной до 12 метров – лодок, кунгасов, прорезей, беспалубных лодок и др. – от освидетельствования на безопасность и экологичность. Таким образом, законодательство будет приведено в соответствии с Международным кодексом по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения (МКУБ). В Общественном совете надеются, что поправки буду приняты уже в этом году, сообщает ИА PrimaMedia. Этот и многие другие пункты насыщенной повестки Общественный совет при Федеральном агентстве по рыболовству, под председательством Германа Зверева, президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), обсудил в четверг, 24 октября, на очередном заседании.

Члены СО подчеркнули, что многие маломерные рыбацкие суда даже не имеют под собой утверждённого инженерного проекта, например, в Архангельской области в поморских деревнях и сёлах лодки собираются "по-старинке", из подручных материалов. То же самое актуально и для Дальнего Востока, где рыболовный промысел является деятельностью широко распространённой, и в большинстве случаев владелец маломерного судна сам же и рыбачит, он же и реализует продукцию. Для судов длиной до 12 метров обязанность проходить процедуру освидетельствования на безопасность и экологичность – "чрезмерна", считают в СО. Эту же позицию разделяют Росрыболовство, Минсельхоз и Правительство РФ, подготовившие соответствующие нормативные документы.

В свою очередь Пётр Савчук, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству, отметил, что готовящиеся поправки не означают, что к маломерным судам не будет вообще никаких требований. "Минимальные требования будут, – сказал Пётр Савчук, – потому что речь идёт о безопасности человека на воде"

Ещё одним пунктом повестки заседания члены совета обсудили ход переоформления договоров рыболовных участков. Процедура проходит в соответствии с принятыми поправками в статьи 61, 63, 64 и 65 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".

В своём докладе Андрей Космин, начальник Управления организации рыболовства Федерального агентства по рыболовству, отметил, что переоформление проходит в соответствии с законодательством и будет завершено в срок. В свою очередь Борис Дрыгин, Председатель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Астраханской области, отметил, что из-за необходимости переоформления, не все компании успевают доработать на рыболовных участках и вынуждены оставлять их, не добившись достаточной рентабельности. Общественный Совет постановил рекомендовать Федеральному агентству по рыболовству провести дополнительную правовую экспертизу вопросов (в том числе проблемных), с которыми сталкиваются рыбохозяйственные предприятия в процессе переоформления договоров на рыболовные участки.

Также СО обсудил проект постановления Правительства РФ "О внесении изменений в Правила оформления, выдачи, регистрации, приостановления действия и аннулирования разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а также внесения в них изменений", касающийся судов, не прошедших таможенное оформление ("незаходных судов"). По сути, проект постановления распространяет ограничение на выдачу разрешений на добычу водных биоресурсов на все суда российского рыбопромыслового флота, которые долгое время не пресекают границу РФ. Дело в том, что под ограничение подпадают не только суда, которые не пересекли государственную границу РФ после приобретения, капитального ремонта или модернизации за пределами таможенной территории ЕАЭС ("незаходные" суда), но и те, в отношении которых осуществляется плановый капитальный ремонт или модернизация за пределами таможенной территории ЕАЭС с последующим намерением захода в порты РФ и уплатой таможенных платежей.

По мнению Общественного совета, принятие данного проекта в предложенной редакции повлечет негативные последствия в бюджетной системе РФ и социальный сфере. Решение федерального органа исполнительной власти об отказе в выдаче разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов парализует хозяйственную деятельность предприятий, лишая источника дохода, следовательно, и источника расчета по всем фискальным обязательствам перед бюджетной системой РФ. Общественный совет предложил обратиться к Минсельхозу, Минэкономразвития, Росрыболовству с просьбой исключить из указанного проекта нормы, которые негативно отразятся на работе рыбохозяйственных предприятий и провести повторные публичные обсуждения предлагаемого проекта.

Ещё одной темой заседания Общественного совета стал вопрос об "избыточности требований к рыболовным судам по вопросам транспортной безопасности в части антитеррористической деятельности". Рыбаки просят отменить чрезмерные требования, исходя из того, что в нашем законодательстве о Транспортной безопасности не учтен фактор специфики рыболовства. К рыболовецкому траулеру и к танкеру, к рыболовной шхуне и пассажирскому лайнеру предъявляются одни те же требования к антитеррористической защищенности. На судах существует вахтенное дежурство, которое не допускает на борт посторонних, поэтому создание дополнительного периметра транспортной безопасности на судне во время пребывания в порту – излишне. Письма с подобной аргументацией поступают в адрес ВАРПЭ и Росрыболовства.

Таким образом, Общественный совет решил рекомендовать Росрыболовству, Минсельхозу России совместно с Минтрансом России подготовить предложения об отмене существующих избыточных требований по антитеррористической безопасности для рыболовецких судов. Отмечается, что отмена подобных требований может быть реализована в рамках механизма "регуляторной гильотины", объявленной Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым.