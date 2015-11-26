Бывший директор детской спортшколы "Адмирал" пытается восстановиться в должности

Его уволили в связи с утратой доверия после проведения внутренней проверки и аудита финансов ДЮСШ
Общество 25 октября, 22:23
Адмирал. Фото: ИА PrimaMedia

Бывший руководитель ДЮСШ "Адмирала" Сергей Владимирович Филин рассчитывает вернуться на прежнюю должность. При этом, как утверждает новое руководство школы, увольнение Филина было небезосновательным, сообщает ИА PrimaMedia.

В "Адмирале" по старому директору явно не скучают, об этом заявляют и многие родителей воспитанников, и сами сотрудники школы. Но что же было там при "зорком" Филине? Период его работы многие вспоминают, как застойное время, когда хозяйство было в запустении. Спортивные результаты, по большей части не радовали – детские команды "Адмирала" иногда проигрывали с разгромным счетом, на тренерских позициях была "текучка", к составлению расписания занятий были нарекания от родителей. По мнению специалистов при таком подходе, о появлении приморских хоккеистов в профессиональном спорте, говорить не приходилось.

Как оказалось, претензии к экс-директору спортшколы появились не только со стороны родителей учеников, но и непосредственного начальства. В конце 2018 года в хоккейном клубе "Адмирала" сменились президент и генеральный директор. Позиция новых руководителей такова, что последовательная и системная работа по выстраиванию хоккейной вертикали не может идти без расшивки узких мест и избавления от слабых звеньев в команде менеджеров. Как следствие, бдительная проверка дел в спортивной школе была только вопросом времени.

– По результатам аудита всех подразделений клуба и ряда внутренних проверок в работе руководителя ДЮСШ Сергея Филина выявили сразу несколько нелицеприятных моментов, – рассказал генеральный директор хоккейного клуба "Адмирал" Александр Смирнов. – В результате он был уволен в связи с утратой доверия. Материалы внутренней проверки и соответствующее заявление уже переданы в органы прокуратуры Приморского края.

Претензии к Филину связаны, прежде всего, с финансовой деятельностью спортшколы при его "директорстве". В частности, вопросы вызывает то, как Филин взял в аренду для ДЮСШ "Адмирал" автомобиль марки Nissan Pathfinder, которая, почему-то принадлежала другому ныне уволенному начальнику спортшколы – Александру Селиванову. При этом сам Селиванов пользоваться собственной машиной не переставал.

Иначе как "странным" не назовёшь ещё один договор, заключённый Филином с другим своим начальником – Сергеем Сошниковым. Около 1 млн рублей Сошников получил от спортшколы за так называемое "консультирование ДЮСШ по поводу приобретения новых хоккеистов" — т.е. приём в школу детей на обучение.

Также не понятно, ради чего Филин совмещал должность директора и главного тренера детской школы? Неужели ради зарплаты "пожирней" и регулярных премий?

И подобных вопросов к Филину не мало. Одни только командировки зарубеж за счет клуба чего стоят. Обоснованность их и необходимость для команды так и осталась под большим вопросом. И на фоне всех этих нелицеприятных моментов попытка "реванша" Сергея Филина за место директора ДЮСШ выглядит довольно странной. Редакция обратилась с запросом в хоккейный клуб "Адмирал" и будет следить за развитием событий.

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Тэги: хоккей с шайбой Адмирал, хоккейный клуб

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