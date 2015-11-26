В Артеме поймали педофила, который удерживал ребенка возле гаражей

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за преступление против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних

Гаражи. Фото: ИА PrimaMedia

Уголовное дело возбудили в отношении педофила, который удерживал ребенка возле гаражей на улице Херсонская в Артеме, показывая свои половые органы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт СУ СК РФ по Приморскому краю.

Вечером 24 октября 2019 года в правоохранительные органы поступило сообщение от женщины об исчезновении малолетней дочери. Незамедлительно были организованы поиски ребенка, по результатам которых с поличным был задержан 30-летний местный житель, который удерживал ребенка возле гаражей в районе улицы Херсонская в городе Артеме. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа, проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, запрошен характеризующий подозреваемого материал. Следователи проверят подозреваемого на причастность к другим аналогичным преступлениям. Вместе с тем, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за преступление против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних.

Расследование уголовного дела продолжается, с ребенком работают психологи.