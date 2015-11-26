"Адмиралу" не удалось сломить сопротивление ХК "Сочи"

Матч закончился со счетом 1:3 в пользу гостей
Спорт 11:53
Хоккей. Фото: пресс-служба ХК "Адмирал"

Владивостокский хоккейный клуб "Адмирал" проиграл ХК "Сочи" со счетом 1:3, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ХК "Адмирал".

Переждав минуту после начала встречи, команды загрузили вратарей работой. Потрудиться пришлось и Антону Красоткину, и его визави – Ивану Налимову, подвиги которого в составе "Адмирала" болельщики до сих пор вспоминают с теплотой.

Спустя неполные 4 минуты "Адмирал" остался в меньшинстве, и с этого момента начался продолжительный период доминирования на льду сочинской команды. Гости наседали на ворота приморцев большую часть как в большинстве, так и в равных составах, а вот у "моряков" не получалось толком зайти в зону.

Выправлять ситуацию хозяева начали лишь под конец периода. Вновь пошли броски по воротам Налимова, но удаление свело все старания на "нет". Подопечные Сергея Светлова неплохо отбивались, однако под конец штрафного времени Сергею Шмелеву удалось открыть счет.

"Морякам" понадобилось время, чтобы оправиться, а сочинцы продолжали создавать момент за моментом. Благо, Антон Красоткин мобилизовался раньше партнеров по команде и достойно отстоял один из тяжелейших отрезков в матче.

К середине второго периода приморцы, наконец, начали действовать активнее в чужой зоне, время от времени перехватывали инициативу и создавали проблемы Ивану Налимову.

Гол до перерыва был просто необходим, и тем, кто вернул надежду на трибуны "Фетисов Арены", стал Иван Мищенко. Защитник бросил от круга вбрасывания, Налимов немного замешкался, а мгновение спустя шайба уже проскользнула под перекладину.

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Тэги: хоккей с шайбой

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