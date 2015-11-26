Автомобилистам Приморья рекомендовали фиксировать на видео общение с инспекторами ДПС

Подобные действия стимулируют к более корректному поведению обеих сторон и предупреждают противоправные действия

ДПС. Фото: ИА PrimaMedia

Госавтоинспекция Приморского края проводит антикоррупционную разъяснительную работу с населением и рекомендует участникам дорожного движения использовать средства фиксации при контактах с сотрудниками службы. Подобные действия стимулируют к более корректному поведению обеих сторон и предупреждают противоправные действия, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Закон разрешает использование разнообразных средств записи: видео, аудио, фотосъемки как со стороны водителей, пассажиров, так и со стороны сотрудников Госавтоинспекции. Сейчас патрульные автомобили строевых подразделений дорожно-патрульной службы ГИБДД оборудованы системами фиксации, причем, как снаружи, так и в салоне. Запись общения инспектора ДПС и водителя поможет дать объективную оценку при возникновении спорных ситуаций, обеспечит противодействие фактам коррупции.