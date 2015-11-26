Поездки Овнов, покупки Близнецов и знакомства у Дев: подробный гороскоп на 27 октября

Астрологи рассказали, чего ждать от этого дня

Гороскоп. Фото: Pixabay.com

ОВНЫ, не забывайте о близких людях, которые находятся сейчас далеко от вас: позвоните им или напишите письмо. Хорошее время для путешествий, поездок всей семьей и одиночных прогулок.

ТЕЛЬЦАМ стоит сделать упор на совместные развлечения, обмен позитивной энергией. Сокровенное желание подтолкнет вас к какому-то приобретению. С психологической точки зрения, это непростой день, связанный с выбором между сиюминутными желаниями и глобальными целями.

У БЛИЗНЕЦОВ прекрасное время для покупок, приятных домашних забот, развлечений и общения с детьми. Этот день придает небывалую предприимчивость и решительность, — можно воспользоваться этим фактом в своих интересах.

РАКАМ хорошо бы отвлечься от обычных забот выходного дня, найти дело по душе и отдаться ему со всей возможной страстью. Благоприятное время для активной физической нагрузки, танцев, рукотворного творчества.

ЛЬВЫ огромное удовольствие получат от активного общения. Отличный день для налаживания супружеских отношений. Ваша сила и ваша мягкость помогут разрешить наметившиеся проблемы.

ДЕВЫ столкнутся с сюрпризами при посещении многолюдных мест. Вероятны новые интересные знакомства. Но лучше всего идет сегодня работа в уединении, разнообразные исследования, также увенчаются успехом попытки найти свой собственный стиль в одежде.

ВЕСЫ, идя на новые контакты, смогут наладить связи с нужными людьми. Полезными будут очистительные практики, набор энергии на свежем воздухе. Удачное время для решения всех бытовых вопросов.

Организм СКОРПИОНОВ будет необычайно чутко воспринимать перемены, происходящие в природе: позаботьтесь о том, чтобы подготовиться к холодам. Подойдут разогревающие процедуры и включение в свой рацион соответствующих приправ – таких, как имбирь и перец.

СТРЕЛЬЦЫ, вас сейчас отличает деловая хватка и коммуникабельность – используйте это время! Но избегайте слов и действий, которые могут унизить, ослабить других людей. Каждый день работайте над тем, чтобы превратить ваш семейный союз в нечто особенное.

КОЗЕРОГАМ хорошо бы направить силы на что-нибудь определенное, наметить конкретную цель. Удачный день для начала путешествия. Не забывайте, что порция своевременного отдыха необходима для хорошего самочувствия.

ВОДОЛЕЯМ часть дня хорошо бы провести на природе, пообщаться со стихиями огня и воздуха. Показан аутотреннинг, духовное целительство, укрепление здоровья детей и близких. День потребует от вас умения достигать поставленной цели несмотря на отвлекающие моменты.

РЫБЫ! Вы можете выложиться сегодня полностью, это пойдет вам только на пользу. Удачный день для воплощения самых разных идей. Дела, требующие азарта и натиска, удаются сегодня особенно хорошо.