Эксперимент в честь Дня автомобилиста убедил: водительская взаимопомощь приморцев – не миф

На выручку девушке с "пробитым" колесом оказался готов прийти каждый первый (ФОТО)
Общество 13:07
Эксперимент в честь Дня автомобилиста. Фото: предоставлено пресс-службой ГИБДД Приморского края

Сегодня, 27 октября, в России отмечают водительский праздник – День автомобилиста. Накануне дорожные инспекторы, журналисты и представители общественной организации провели социальный эксперимент, проверив готовность приморских водителей оказать помощь другому участнику дорожного движения, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого управления ГИБДД.

По первому сценарию девушка-водитель "пробила" колесо, запаска и насос отсутствовали, ей был необходим насос, чтобы реанимировать колесо и доехать до ремонтной мастерской. По второму сценарию требовалась замена колеса.

Девушка, участвующая в эксперименте, несколько дней назад действительно попала в аналогичную ситуацию, однако не решилась просить о помощи других водителей, посчитав это неэффективной тратой времени, и вызвала аварийную техпомощь.

Эксперимент вернул автолюбительнице веру в людей. На знак аварийной остановки и просьбу о помощи реагировали все проезжавшие мимо автомобилисты. Организаторы акции вручали тем, кто останавливался помочь, подарки – и все приготовленные презенты были розданы в течение получаса. Один из водителей даже предложил произвести ремонт колеса на месте.

Госавтоинспекция Приморского края благодарит вежливых автомобилистов и желает всем участникам дорожного движения только безопасных дорог!

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Тэги: автомобильная дорога праздник автовладельцы

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