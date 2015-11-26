"Луч" сыграл вничью с "Краснодаром-2"

Желто-синим пришлось отыгрываться в последней трети второго тайма
Спорт 18:00
Матч "Луч" - Краснодар-2". Фото: скрин видеотрансляции ФНЛ на Яндексе

Владивостокский "Луч" сыграл вничью 1:1 с командой "Краснодар-2" сегодня, 27 октября, на стадионе "Динамо". Это был очередной матч 20-го тура Олимп-Первенства ФНЛ, сообщает ИА PrimaMedia.

Игра довольно долго шла без голов. Лишь во второй трети второго тайма краснодарцам удалось пробить угловой по пустым воротам – вратарь "Луча" в это время вышел далеко вперед и не успел поймать мяч. Андрей Ивашин послал передачу, не рассчитывая забить – но неожиданно для себя оказался автором гола. Футболисты "Луча" сконцентрировались на попытках отыграться – и взять реванш удалось Антону Кротову, отправившему мяч точным низким пасом в ворота гостей.

Судья добавил к основному времени матча 4 минуты. "В английской Премьер-лиге за это время забивают по 2-3 гола", — отметили комментаторы. Однако переломить исход игры уже никому не удалось.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

"Луч" — "Динамо": сенсационная победа или закономерный результат возрождения клуба?

Стал известен соперник "Луча" в 1/8 финала Кубка России по футболу

Написать автору
Тэги: футбол

"Луч" на выезде проиграл "Ротору"

24 октября, 10:58

Футбольный праздник устроят во Владивостоке по случаю показа фильма "Дикая лига"

21 октября, 14:43

"Примтеплоэнерго" подключает новые системы очистки питьевой воды в крае

25 октября, 15:08
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia