"Луч" сыграл вничью с "Краснодаром-2"

Желто-синим пришлось отыгрываться в последней трети второго тайма

Матч "Луч" - Краснодар-2". Фото: скрин видеотрансляции ФНЛ на Яндексе

Владивостокский "Луч" сыграл вничью 1:1 с командой "Краснодар-2" сегодня, 27 октября, на стадионе "Динамо". Это был очередной матч 20-го тура Олимп-Первенства ФНЛ, сообщает ИА PrimaMedia.

Игра довольно долго шла без голов. Лишь во второй трети второго тайма краснодарцам удалось пробить угловой по пустым воротам – вратарь "Луча" в это время вышел далеко вперед и не успел поймать мяч. Андрей Ивашин послал передачу, не рассчитывая забить – но неожиданно для себя оказался автором гола. Футболисты "Луча" сконцентрировались на попытках отыграться – и взять реванш удалось Антону Кротову, отправившему мяч точным низким пасом в ворота гостей.

Судья добавил к основному времени матча 4 минуты. "В английской Премьер-лиге за это время забивают по 2-3 гола", — отметили комментаторы. Однако переломить исход игры уже никому не удалось.