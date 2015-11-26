Уссурийский и Дальневосточный морской заповедник передали в ведение Минприроды

Следующим шагом станет переход двух уникальных территорий юга Приморского края под управление ФГБУ "Земля леопарда"
Общество 10:12
Заповедник. Фото: ИА PrimaMedia

Дальневосточный морской государственный природный биосферный заповедник и Уссурийский государственный природный заповедник им. В.Л. Комарова, расположенные в Приморском крае, передали в ведение Минприроды России. Распоряжение о передаче двух заповедников, ранее находившихся в подчинении у Минобрнауки, в ведение Минприроды подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт Минприроды России.

Согласно документу Минприроды должно будет обеспечить режим особой охраны в данных заповедниках, а затем определить перечень имущества заповедников, подлежащего передаче в оперативное управление ФГБУ "Земля леопарда".

"Морской и Уссурийский заповедники оставались последними заповедниками Минобрнауки, не включенными в состав Минприроды России, поэтому новое распоряжение правительства – значимое событие для единой российской заповедной системы", — отметил директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Иван Шмаков.

Предполагается, что следующим шагом станет переход двух уникальных территорий юга Приморского края под управление ФГБУ "Земля леопарда".

Отметим, что 7 лет назад в состав ФГБУ "Земля леопарда" вошел заповедник "Кедровая падь", также ранее находившийся в подчинении Минобрнауки России и переданный в 2008 г. Минприроды России. За годы охранной деятельности здесь удалось искоренить браконьерство, организовать надежную защиту ценнейшего леса от пожаров.

С включением в состав ФГБУ "Земля леопарда" Морского и Уссурийского заповедников учреждение станет осуществлять управление 4 ООПТ, в том числе заповедником "Кедровая падь" и национальным парком "Земля леопарда".

Справка: Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник – первый и единственный в России морской биосферный заповедник, расположенный в западной части Японского моря. Был создан в 1978 г. и охраняет уникальные природные комплексы акватории и островов залива Петра Великого – самой южной и тепловодной акватории дальневосточных морей России. Общая площадь заповедника составляет 64 316,3 га, в том числе площадь акватории заповедника – 63 тысячи га.

Уссурийский государственный природный заповедник им. В.Л. Комарова – расположен в Уссурийском и Шкотовском районах Приморского края. Площадь составляет 41 234,36 га. Главное богатство заповедника – сравнительно крупный массив девственных лиановых хвойно-широколиственных лесов.

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Тэги: заповедник, национальный парк

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