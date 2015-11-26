В Приморье пропали без вести четыре рыбака

Мужчины вышли на моторной лодке в море и до настоящего времени не вернулись

Рыбаки. Фото: ИА PrimaMedia

Группа рыбаков из четырех человек 26 октября вышла на моторной лодке на рыбалку в заливе Владимир в Ольгинском районе и до настоящего времени не вернулись. На их поиски выдвинулась группа спасателей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Для поиска будет задействован беспилотный летательный аппарат от ведомства лесоохраны. Дежурным Владивостокского Морского спасательного координационного центра организовано оповещение проходящих в данном районе судов.

Силы и средства: привлечено 18 человек,семь единиц техники и одно плавательное средство.