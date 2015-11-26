В Приморье пропали без вести четыре рыбака

Мужчины вышли на моторной лодке в море и до настоящего времени не вернулись
Происшествия 10:36
Рыбаки. Фото: ИА PrimaMedia

Группа рыбаков из четырех человек 26 октября вышла на моторной лодке на рыбалку в заливе Владимир в Ольгинском районе и до настоящего времени не вернулись. На их поиски выдвинулась группа спасателей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Для поиска будет задействован беспилотный летательный аппарат от ведомства лесоохраны. Дежурным Владивостокского Морского спасательного координационного центра организовано оповещение проходящих в данном районе судов.

Силы и средства: привлечено 18 человек,семь единиц техники и одно плавательное средство.

Написать автору
Тэги: розыск без вести пропавших

В Приморье разыскивают мужчин, уехавших на машине с крупной суммой денег

20 сентября, 17:10

Потерявшийся мальчик-грибник нашёлся на пасеке в Михайловском районе

4 сентября, 12:58

Антон Сысоев: Моя работа – это продолжение семейного дела

10:16
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М., 28.10.2019-04.11.2019 и.о. главного редактора - Овчинников Р.В.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia