Зафиксирован рост популярности развлекательных мобильных приложений у жителей Приморья

Среди развлекательного контента лидируют популярные сериалы, музыка и электронные книги
Общество 12:37
Смартфон. Фото: ИА PrimaMedia

МТС зафиксировала осенний рост популярности развлекательных мобильных приложений у приморцев. Среди развлекательного контента лидируют популярные сериалы, музыка и электронные книги — отмечают аналитики. За первую половину осени 2019 года количество подписчиков развлекательных сервисов МТС выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным аналитиков, в этом сегменте уверенно лидируют "МТС ТВ" (12+), "MTS Music"(12+) и "МТС Библиотека"(12+), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе МТС.

Самым популярным развлекательным сервисом стало приложение "МТС ТВ". Интересно, что самые активные пользователи этого приложения — мужчины. Более половины подписчиков сервиса оказались сильного пола. При этом, 75% мужчин, предпочитающих "МТС ТВ", старше 35 лет.  Смотреть сериалы, кино и любимые программы в приложении "МТС ТВ" приморцы предпочитают на смартфоне — на долю гаджетов этого типа приходится почти 60% трафика.

На втором месте по популярности у аудитории —  музыкальные сервисы. При этом, приложение "MTS Music" в приоритете у женщин в возрасте 35-45 лет.  Любимая музыка звучит в наушниках у каждой третьей представительницы прекрасного пола этой возрастной группы. Среди устройств "музыкальном   сегменте" ожидаемо лидируют смартфоны — почти 75% подписок приходится на этот тип гаджетов.      

Неожиданно в тройку лидеров вошел и сервис "МТС Библиотека". За первую половину 2019 года количество читателей в приложении "МТС Библиотека" выросло на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А Владивосток оказался в ТОП-3 самых читающих городов России, уступив только Норильску и Чите. При этом, в холодное время года приморцы читают на 25% книг больше, чем в период отпусков.

Далее в рейтинге развлекательных мобильных приложений расположились МТС Фитнес (3+), МТС Радио (12+), МТС Развивайка (3+), МТС Игры (12+) и МТС Пресса (3+). Кроме развлекательных приложений, абоненты выбирают образовательную платформу Smart University (3+) и приложение для здоровья SmartMed (16+).

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