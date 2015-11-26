ВТБ: жители Приморья смогут без комиссии оплачивать взносы на капремонт

Почта России принимает взносы на капремонт во всех почтовых отделениях

Подписание соглашения. Фото: Игорь Новиков, администрация Приморского края

Банк ВТБ, Почта России и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края подписали соглашение, которое позволит жителям региона оплачивать взносы на капремонт в почтовых отделениях без комиссии, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ВТБ на Дальнем Востоке.

Трехстороннее соглашение, заключенное в присутствии врио вице-губернатора Приморского края Елены Пархоменко, определило дальнейший механизм действий участников при приеме и перечислении денежных средств. По условиям документа Почта России принимает взносы на капремонт во всех почтовых отделениях и перечисляет их на счет Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края, открытый в ВТБ.

"В рамках стратегии ВТБ мы ориентируемся на потребности клиентов. Подписанное соглашение упростит для приморцев внесение взносов на капремонт за счет широкой инфраструктуры отделений Почты России. Важно отметить, что услуга будет предоставляться жителям региона бесплатно", — прокомментировал руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

"Почта России уже успешно реализовала соглашение в Хабаровском крае. Сейчас мы подключаем почтовые отделения в Приморье и в дальнейшем при содействии банка ВТБ планируем обеспечить прием взносов на капремонт без комиссии во всех почтовых отделениях Дальнего Востока", — отметил директор Макрорегиона Дальний Восток Почты России Максим Костин.

Ежемесячно в почтовых отделениях края принимается около 1 млн коммунальных и государственных платежей, передача данных в адрес поставщиков услуг осуществляется в режиме онлайн.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.vtb.ru

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