Долги управляющих организаций в Приморье вынуждают Дальэнергосбыт обращаться в суд

На начало октября общая задолженность 26 управляющих организаций превысила 22 млн рублей

Долги. Фото: ИА PrimaMedia

Долги управляющих организаций Находкинского и Партизанского городских округов вынуждают Дальэнергосбыт обращаться в суд. На начало октября общая задолженность 26 управляющих организаций Находкинского и Партизанского городских округов перед Дальэнергосбытом (филиал ПАО "ДЭК") превысила 22 млн рублей. В условиях неплатежей и отсутствия банковских гарантий по выплате долгов энергетики вынуждены взыскивать задолженность через суд и обращаться к судебным приставам, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ПАО "ДЭК".

Например, ООО "Горжилуправление-8" ( Находка) с июля 2017 года ни разу не произвело оплату потребленной, в рамках договора энергоснабжения электроэнергии, на сумму 3,2 млн рублей. В настоящее время энергетиками уже получены судебные акты на сумму всей задолженности, а исполнительные листы по ним переданы в Управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю. Помимо этого, специалисты Дальэнергосбыта направили обращение в Государственную жилищную инспекцию с просьбой принять меры административного реагирования.

Также в антилидерах по задолженности находятся находкинские ООО "Горжилуправление-10" с долгом более 3,8 млн, ООО "Южанка" — около 1,5 млн рублей. За ними следуют управляющая компания ООО "Восточный" с задолженностью в размере 1,4 млн рублей и ООО "Домотех", не оплатившее поставленный энергоресурс на сумму около 1,3 млн рублей.

В отношении данных организаций энергетики либо готовят документы для передачи в судебные органы, либо уже имеются судебные акты.

Дальэнергосбыт призывает руководителей предприятий-неплательщиков не накапливать долги и своевременно расплачиваться за потребленные энергоресурсы. Напомним, что в соответствии со статьей 14.61 КоАП РФ за неисполнение обязательств по оплате энергоресурсов организациями установлена административная ответственность в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 тысяч до 100 тысяч рублей, повторное нарушение – грозит дисквалификацией на срок от 2 до 3 лет и штрафом на юридических лиц - до 300 тысяч рублей. Кроме этого, согласно действующему законодательству за несвоевременную оплату энергоресурсов управляющие компании могут лишиться лицензии на осуществление деятельности.