Во Владивостоке начали подавать отопление в дома

На полный запуск понадобится около недели
Общество 15:52
Батарея. Фото: ИА PrimaMedia

Учреждения здравоохранения, детские сады и школы, а также часть жилого фонда начали подключать к теплу сегодня, 28 октября. На полный запуск отопления в городе понадобится около недели, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

На сегодняшний день во Владивостоке полностью завершились работы по подготовке теплоисточников и магистральных сетей к зиме. Запасов топлива накоплено сверх нормативов и достаточно, чтобы обеспечить все 94 котельных города на полтора месяца бесперебойной работы.

Отметим, что внутридомовые коммуникации находятся в сфере ответственности управляющих компаний и ТСЖ. Именно от их работы во многом будет зависеть приход тепла в квартиры горожан. Если в квартире не будет обеспечен комфортный температурный режим, исполнитель – УК или ТСЖ – должен наладить систему отопления. После начала отопительного сезона специалистам обслуживающих организаций необходимо открыть вводные задвижки на тепловых узлах жилых домов, а также наладить качественную работу внутридомовых коммуникаций. Также специалисты обслуживающих организаций обязаны ликвидировать порывы на внутридомовых сетях.

На время подключения жилого фонда Владивостока к отоплению организовано круглосуточное дежурство всех коммунальных служб и диспетчерских. Специалисты ведомств обращают внимание горожан на то, что в случае возникновения проблем с отоплением вначале необходимо обращаться в аварийно-диспетчерские службы управляющих компаний.

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  теплоснабжение (отопление)

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