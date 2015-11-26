Девы создают имидж, а Скорпионы тратят деньги: подробный гороскоп на 29 октября

Астрологи рассказали, чего стоит ожидать в этот день

Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНЫ с успехом выступят сегодня в роли учителя, организатора. Удачно разрешаются спорные вопросы. Некоторые осознают необходимость привлечения профессионалов для оптимального развития событий.

ТЕЛЬЦАМ стоит больше внимания уделить деталям любого дела. На работе хорошо заниматься новыми проектами, по-новому распределять обязанности, делиться опытом. Но как бы вы не были сейчас заняты, оставьте время на общение с детьми и другими близкими людьми.

У БЛИЗНЕЦОВ день отмечен возрастанием физической активности, и это нужно использовать сразу, пока не прошла волна. Было бы неплохо записаться в группу по интересам – будь то рисование, танцы или что-то еще.

У РАКОВ период связан с использованием разнообразных источников информации. Показаны занятия спортом, способные придать вам силу и уверенность. Могут присниться яркие сны, на которые стоит обратить внимание.

У ЛЬВОВ ожидаются серьезные изменения в области чувств, по-другому расставляются акценты в личной жизни. К тому же, начинает активно требовать выхода творческое начало: смелее демонстрируйте свою непохожесть на других!

ДЕВАМ показано работать над созданием имиджа и созданием перспективных связей. В эти дни старые ограничения перестают оказывать на вас прежнее влияние, и вы можете удачно найти свой неповторимый стиль и расширить круг нужных людей.

ВЕСЫ полны противоречивых желаний; для многих это период преодоления эмоциональных трудностей, связанных с негативным опытом. Постарайтесь понять, что вы значите для других, и что они значат для вас! В профессиональной области стоит заняться освоением нового направления.

СКОРПИОНЫ могут потратить немало денег при встречах и поездках. Хорошо рассчитываться с долгами, "закрывать" старые дела, исправлять ошибки. Вероятны бурные события на личном фронте, сюрпризы со стороны детей.

СТРЕЛЬЦЫ будут тщетно ожидать от окружающих определенных действий: сегодня проще сделать все самим или, по крайней мере, взять на себя роль лидера. Бережнее отнеситесь к своему здоровью: сильнодействующие препараты иногда приносят больше вреда, чем пользы.

КОЗЕРОГАМ судьба предложит переработать идеи окружающих и взять оттуда для себя самое нужное и перспективное. День обещает быть несколько напряженным в плане рабочих отношений, зато порадует взаимопониманием в семейной жизни.

Некоторые ВОДОЛЕИ из-за событий в семье будут вынуждены несколько изменить свои планы. Подходящий момент для того, чтобы предпринять что-нибудь для улучшения здоровья. День благоприятствует прояснению прошлых событий.

РЫБЫ, ваша способность соотносить поступки с их последствиями поможет принять верное решение в личной жизни. Благодаря новым контактам вы имеете шанс приступить к каким-то общим делам, на которые не могли решиться в одиночку.