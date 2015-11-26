Сильный дождь пройдет во Владивостоке сегодня вечером

Все службы жизнеобеспечения в связи с приближающейся непогодой находятся в режиме повышенной готовности
Общество 17:36
Дождь. Фото: ИА PrimaMedia

Сильный дождь ожидается вечером 28 октября и ночью 29 октября во Владивостоке дождь. По прогнозам синоптиков количеством осадков может составить от 15 до 25 мм за 12 часов и менее, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Как сообщили в управлении по делам ГО и ЧС администрации Владивостока, все службы жизнеобеспечения в связи с приближающейся непогодой находятся в режиме повышенной готовности.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства необходимо сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2222-333.

Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский — 2-223-875, Фрунзенский — 2-614-392, Советский — 2-614-281, Первореченский — 2-614-478, Первомайский — 2-614-304.

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