"Приморские подонки" - о громком уголовном деле приморского бизнесмена сняли фильм

Андрей Караулов обнародовал важные подробности в истории предпринимателя, пять лет подвергавшегося незаконному уголовному преследованию

Ёкуб Фозилов уверен, что общественность сыграла роль в вынесенном ему оправдательном приговоре. Фото: Предоставлено Ёкубом Фозиловым

В открытом доступе появился фильм известного журналиста Андрея Караулова "Приморские подонки". Журналистское расследование раскрывает новые важные подробности в истории дальнереченского предпринимателя Ёкуба Фозилова, пять лет подвергавшегося незаконному уголовному преследованию и в итоге получившего оправдательный приговор. Под "приморскими подонками" подразумеваются криминализированные сотрудники правоохранительных органов, сообщает ИА PrimaMedia.

Как ранее отмечал сам Фозилов, сто процентов процессуальных решений по его делу принимались сотрудниками полиции, которые или "уже сидят или находятся под следствием".

Фильм Андрея Караулова проливает свет на важные обстоятельства этого дела. В частности, на тот факт, что мать-пенсионерка одного из бывших старших оперов "лесного" отдела УЭБ и ПК УМВД по Приморскому краю, активно участвовавшего в деле Фозилова, сразу после увольнения сына из полиции вдруг стала владелицей предприятия по добыче и продаже леса с миллиардными оборотами. При этом всю жизнь работая на рядовых рабочих должностях. Андрей Караулов намерен по данному факту направить запрос в Генпрокуратуру.

Напомним, как ранее сообщало агентство, в 2014 году Ёкуб Фозилов был арестован по статье 210 УК РФ "Создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений". Сам лесопромышленник заявлял, что его арест – результат конфликта с конкурирующей организацией, занятой в лесопромышленном комплексе и завязанной на криминализированные правоохранительные структуры.



Андрей Караулов возмущен историей незаконного уголовного преследования предпринимателя. Фото: Предоставлено Ёкубом Фозиловым

В феврале 2015 года управление МВД России по Приморскому краю оповестило о ликвидации "банды "чёрных лесорубов" в Дальнереченском районе. Сообщалось, что арестованы восемь заготовителей во главе с "уроженцем Таджикистана", орудия преступления изъяты, ущерб, который преступное сообщество причинило лесному хозяйству Приморья, оценили в 11 млн рублей.

По словам предпринимателя, который, к слову, никогда уроженцем Таджикистана не являлся, доказательная база по его делу строилась на снятом им же видео с "чёрными лесорубами". Эта улика была обращена против самого Фозилова. По версии следствия, на видео были запечатлены члены организованного преступного сообщества, предполагаемым главой которого являлся дальнереченский лесопромышленник.

"То есть любого можно оклеветать, и пойдешь под суд", — констатирует Андрей Караулов.

В защиту предпринимателя выступали местные жители, ряд приморских СМИ, приморское краевое отделение "ОПОРЫ РОССИИ", бизнес-омбудсмен Приморья Марина Шемилина. Это, по словам Фозилова, очень поспособствовало снятию с него обвинений.

За пять лет доказательная база так и не была собрана, а "приморские подонки" сами попали в поле зрения правоохранительных органов. Под следствием оказались: бывший руководитель Следственного управления УМВД по Приморскому краю Илья Шамратов и уже осужденный его заместитель Алексей Нестеров, а также экс-начальник "лесного" отдела УЭБ и ПК УМВД по Приморскому краю Сергей Яценко. А в феврале 2018 года подчиненный Яценко, оперуполномоченный "лесного отдела" УЭБ и ПК по особо важным делам Даниил Мнищенко, получил 3 года и 9 месяцев реального срока по приговору судьи Фрунзенского районного суда Владивостока.

В августе текущего года Фозилов получил оправдательный приговор по основной 210-ой статье обвинения – организация преступного сообщества. Это именно та статья, под которой он находился под стражей четыре года.



Фильм раскрывает важные подробности громкого уголовного дела. Фото: Предоставлено Ёкубом Фозиловым

О приморском лесопромышленнике, который несколько лет провел в местах заключения, пока длились следственные действия, неоднократно писали mass media. В том числе его истории был посвящен один из выпусков программы "Человек и закон" на Первом канале. Оправдательный приговор также освящался на сайте администрации Приморского края.

"Никто не вернет предпринимателю потраченные годы и здоровье. Стоит напомнить, что в то время, когда Ёкуб Фозилов находился под стражей, неизвестные сожгли цех по лесопереработке, принадлежавший его родственникам, а также требовали с его супруги переуступки прав на бизнес", — сообщает Инстаграм паблик ОПС — "Объединённого правового союза", куда входят адвокаты и правозащитники.

"Давно слежу за борьбой этого человека и восхищаюсь его мужеством и настойчивостью. Ёкуб! Иди до конца! На тебя смотрит вся страна! Если ты протаранишь эту стену, может быть, во всей стране что-то изменится", — пишет в комментариях один из пользователей Инстаграм.

Стоит отметить, что второе уголовное дело в отношении Фозилова, по незаконным рубкам, на данный момент не прекращено. В разговоре с корр. агентства предприниматель сказал, что намерен "бороться до последнего", отметив, что августовский оправдательный приговор – первый в истории российской судебной системы, вынесенный при подобных обстоятельствах.