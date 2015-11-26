СК вскрыл коррупционную схему в ремонте муниципального транспорта Владивостока

В отношении должностного лица администрации города возбуждено уголовное дело

СК вскрыл коррупционные схемы в ремонте муниципального транспорта Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

Уголовное дело возбуждено в отношении должностного лица администрации Владивостока. По версии следствия, чиновник разработал коррупционную схему хищения денежных средств из бюджета города. Для реализации задуманного автобусы приобретались в обход конкурсных торгов, передавались муниципальному предприятию и ремонтировались аффелированной фирмой, сообщает ИА PrimaMedia cо ссылкой на следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение).

По версии следствия, в период времени с 2010 года по 2015 год должностное лицо администрации Владивостока из корыстной заинтересованности разработало коррупционную схему хищения денежных средств из бюджета города.

Для реализации задуманного чиновник организовал без проведения конкурентных процедур приобретение автобусов. В дальнейшем автобусы передавались муниципальному предприятию, право на их ремонт было только у аффелированной фигуранту дела организации. За то время, что действовала преступная схема, за ремонт автобусов эта организация получила 54 миллиона рублей.

Вследствие указанных преступных действий нарушены права и законные интересы трех коммерческих организаций. Их фактически устранили с рынка транспортных услуг Владивостока. Бюджету города был причинен материальный ущерб, сообщает Следком.

Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Отметим, что подобная схема приобретения автобусов для реализации коррупционных планов связана с деятельностью ООО "Флагман-Авто", которое после закупки первых автобусов MAN стало официальным и, что важно, – единственным дилером этой компании по продаже новой и подержанной техники, а также получило сертификат на право осуществления гарантийного и послегарантийного обслуживания и ремонта автобусов.

75% в уставном капитале ООО "Флагман-Авто" в тот момент принадлежало ее учредителю и генеральному директору Андрею Пилипчуку. А владельцем остальных 25% стало ООО "Парк-Актив", принадлежавшее матери мэра Татьяне Пушкаревой и его брату Владимиру Пушкареву, который являлся одновременно и генеральным директором. То есть владельцами 25% доли в уставном капитале компании, являвшейся единственным представителем марки MAN в Приморском крае, стали родственники главы Владивостока.