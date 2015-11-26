Педагоги Приморья ожидают увеличения окладов на 10%

Власть пообещала компенсировать снижение районного коэффициента ростом окладной части

Кошелек. Фото: ИА PrimaMedia

Педагоги краевых образовательных организаций Приморья ожидают увеличения окладов на 10% в связи с существенными изменениями системы оплаты труда: снижение районного коэффициента до 20% краевая власть пообещала компенсировать ростом окладной части. К 1 ноября все руководители краевых учреждений должны разработать соответствующие положения и уведомить работников образования о размере их окладов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.

— Борьба за сохранение РК в размере 30% была громкой, в Приморье прошло 13 митингов и пикетов. Профильный департамент краевой администрации и лично губернатор пообещали, что люди не потеряют в зарплатах. Теперь работники хотят увидеть документальное подтверждение этому. Ежедневно мы получаем десятки звонков и личных обращений по этому поводу. И, надо признать, повод для тревоги есть: проект постановления краевой администрации утверждает стандартный оклад работника муниципальной общеобразовательной организации на 2020 год в размере 13 230 рублей, педагога дошкольного учреждения — 12 443 рубля. То есть, оклад повысится всего на 5%, — рассказала лидер Приморской краевой организации профсоюза работников образования Ирина Мариш.

Отраслевой профсоюз направил врио вице-губернатора Наталье Бондаренко письмо с просьбой разъяснить, как рассчитывался новый размер стандартного оклада.

Одновременно с этим крайком профобъединения обратился к главам муниципалитетов Приморья с просьбой предоставить информацию о мерах по недопущению снижения размера заработной платы работников образования.

В распоряжении профсоюза есть информация о проведении предварительных расчетов по муниципальным учреждениям образования с учётом повышения стандартного оклада педагогов на 5%. При этом размер субвенции, по сравнению с 2019 годом, исходя из этих расчетов, уменьшается.

— Этого нельзя допустить. Почему не исполняются обещания сохранить уровень оплаты труда в отрасли, ведь ровно месяц назад нам обещали совсем другое? Среди педагогов и без этого зреет недовольство — оплата за классное руководство с января уменьшится на 200 рублей — всего до 3 тысяч (и это уже второе ее понижение за последний год), есть проблемы с оплатой за ЕГЭ и ОГЭ, и отсутствие обещанного повышения окладов на 10% только подольет масла в огонь, — считает председатель Владивостокской городской организации профсоюза работников образования Людмила Карамова.

Продолжает настаивать городской профсоюз и на том, что далеко не во всех в учреждениях образования есть достаточный фонд стимулирующих выплат. И ссылка в примерах расчета зарплаты, приводимых краевой администрацией, где доплата из этого фонда к окладу составляет 100%, некорректна.

Добавим, что ранее членские организации краевого профсоюза образования направили обращение к первому заместителю председателя Комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Совета Федерации Светлане Горячевой с просьбой принять меры по дальнейшему совершенствованию механизмов повышения зарплаты в отрасли, предусмотренных Указами Президента.

25 сентября в Совфеде поднимался вопрос о совершенствования системы оплаты труда для работников образования. Соответствующее поручение дано сразу трем комитетам Совета Федерации. И департамент образования Приморского края вместе с отраслевым профсоюзом должны направить свои предложения по этому поводу.

— Мы считаем важным установить размеры базовых окладов по профессиональным квалификационным группам в зависимости от квалификации и сложности выполняемых работ. Установить, что гарантированная часть заработной платы не может быть менее 70%. Выделить дополнительные ассигнования из федерального бюджета на увеличение финансовой поддержки регионов. И внести изменения в Федеральный закон о МРОТ, прописав в том числе невключение в него стимулирующих и социальных выплат, — поделилась Ирина Мариш.

Совету Федерации только предстоит разработать меры по совершенствованию системы оплаты педагогов. А вот оправдались ли ожидания педагогов Приморья увидеть в своих расчетках увеличенные на 10% оклады в качестве компенсации за снижение РК, узнаем уже на этой неделе.