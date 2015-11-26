"Флипнем до космодрома!": Фантастический портал водителей и попутчиков появился в России

Почему путешествовать из Владивостока в Хабаровск лучше всего на автомобиле, взяв попутчика или став попутчиком, разбирается ИА PrimaMedia

Портал Едем.РФ. Фото: предоставлено порталом Едем.РФ

Из Владивостока в Хабаровск и обратно можно попасть разными способами: на самолете, на поезде, на автобусе, наконец, на автомобиле. Если вы являетесь счастливым владельцем "железного коня", ваш выбор очевиден. Хотя и тут много зависит от цели вашего визита из нынешней столицы Дальнего Востока в экс-столицу региона. Если вы отправляетесь в командировку, то здесь решаете не вы, а ваш работодатель. Надо быстрее – самолет, надо дешевле – поезд. Поезд также выбирают выпускники, студенты и семьи с маленькими детьми. Автобус ближе тем, кто предпочитает любоваться красотами приморской, а затем и хабаровской осени, сидя у окна с плюшевыми занавесками, а не за баранкой личного автомобиля. И то, во время дальней поездки приятней быть праздным пассажиром, чем водителем, обремененным постоянным общением с GPS-навигатором, сотрудниками ДПС и работниками АЗС. Впрочем, общение может быть и более приятным. Если в одной машине оказалось несколько интеллигентных, эрудированных, остроумных и приятных в общении людей. Глядишь за разговорами и обсуждением новостей, прослушанных по радио, и время незаметно пройдет. Есть и другие выгоды. О них попозже.

Хотя почему попозже? С экономики, пожалуй, и стоит начать. Считаем: самый дешевый авиабилет из Владивостока в Хабаровск в это время года стоит 4455 рублей, перемещение по железной дороге в купейном вагоне самого быстрого и комфортного поезда обойдется минимум в 1492 рублей (можно в плацкартном, можно и в медленном, но это на любителя), в том самом автобусе в плюшевыми занавесками – в 2940 рублей. И это не считая таких радостей жизни, как завтрак, обед и ужин, бутылочка-другая минералки и посещение платного туалета.



Из пункта А в пункт Б с помощью Едем.РФ. Фото: предоставлено порталом Едем.РФ

А теперь, допустим, вы избрали путешествие на личном автомобиле. При этом способе самая основная трата – бензин. Здесь в зависимости от вида топлива и уровня его расхода вы потратите 3,5 тысячи – 4 тысячи рублей. Добавьте сюда амортизационные расходы, и получится, что и самолет, пожалуй, обойдется дешевле.

Но не спешите отказываться от приятной автомобильной прогулки длинной 750 км. Возьмите попутчика, а лучше двух или трех, и вы без труда "отобьете" расходы на бензин. Только попутчика надо брать не где попало, на улице, и даже не у автовокзала на Второй речке (так можно до морковкина заговения провозиться). Зайдите накануне поездки в Интернет, зарегистрируйтесь на портале Едем.РФ (Единая платформа для водителей и пассажиров) (16+) и получите простые пошаговые инструкции в разделе "Как всё работает".



Можно стать водителем, подвозящим попутчика. Фото: предоставлено порталом Едем.РФ

Своя выгода и у попутчика. Как показало беглое знакомство с заявками водителей, поездка из Владивостока в Хабаровск обойдется пассажиру в 1100-1400 рублей. Примерное втрое дешевле, чем в купе голубого вагона фирменного поезда "Океан".

Есть свои преимущества по части комфорта. Скажем, здесь никто не будет канючить, уговаривая поменять вашу законную нижнюю полку на верхнюю. Здесь всегда можно попросить остановиться, чтобы выйти размяться, а заодно полюбоваться нашей прекрасной дальневосточной глубинкой, сделать несколько снимков на память.



Можно стать попутчиком. Фото: предоставлено порталом Едем.РФ

Портал Едем.РФ появился совсем недавно, в октябре этого года. Сервис предлагает совместные поездки между городами по всей России. Это платформа, которая объединяет пассажиров и водителей и позволяет сделать междугородние поездки выгоднее и комфортнее.

Что примечательно, это по-настоящему российский портал, а не европейский портал, учитывающий реалии современной России. Кому как не местным жителям известно, что им надо в дороге.

Хотя сервис очень молод, у него есть все шансы стать незаменимым помощником для всех, кто передвигается между городами, ездит на выходные в деревню или просто путешествует по России. И при этом приобретает новых друзей.

Большое преимущество портала – гарантия безопасности автопутешествия. Регистрируясь, и водители, и попутчики сообщают о себе подлинную информацию. А обсуждая детали совместной поездки, обговаривают все интересующие их детали: есть ли в салоне детское кресло, работает ли кондиционер, можно ли брать с собой домашнее животное, какую музыку вы будете слушать по дороге и т.д.

По нашему мнению, у Едем.РФ есть шансы стать народной платформой для водителей и пассажиров. Сервис, действительно, адаптирован под Россию. Сейчас команда Едем.РФ работает над приложениями (16+) для Android (0+) и IOS (0+). Чуть позже появится бонусная программа. Так что, как говорится, всё только начинается. И не забывайте о главном: сервис работает по всей России.