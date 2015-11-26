Праздник сбора урожая отметили представители молдавского общества в Севастополе

Гостей встречали вином и караваем

Праздник окончания урожая отметили представители молдавского общества в Севастополе. Фото: ИА SevastopolMedia

Праздник окончания урожая отметили представители молдавского национально-культурного общества в Севастополе. Среди прибывших гостей были представители из молдавского крымского общества, а также севастопольские немцы, чуваши, гагаузы, белорусы и другие представители национальных обществ Севастополя, сообщает ИА PrimaMedia.



Праздник урожая — праздник, посвящённый собранному урожаю, плодородию и семейному благополучию. К этому времени завершаются полевые работы: жатва, вывоз хлеба в овины, уборка льна. Заложена основа благосостояния семьи на будущий год

В качестве места для проведения мероприятия была выбрана знаменитая база отдыха "Чёрные камни", что расположена недалеко от села Холмовка. Живописное место словно создано для того, чтобы встретить там осень со всеми её красками: золотыми листьями, чистым голубым небом и многоцветьем полевых цветов.

Праздник окончания урожая отметили представители молдавского общества в Севастополе. Фото: ИА SevastopolMedia Праздник окончания урожая отметили представители молдавского общества в Севастополе. Фото: ИА SevastopolMedia Праздник окончания урожая отметили представители молдавского общества в Севастополе. Фото: ИА SevastopolMedia Праздник окончания урожая отметили представители молдавского общества в Севастополе. Фото: ИА SevastopolMedia 1 / 4

По словам председателя молдавского национально-культурного общества в Севастополе Василия Закона, в гости на праздник урожая пришли друзья молдаван: гагаузы, белорусы, немцы, представители русского общества, чуваши и представители крымского национально-культурного общества молдаван из села Каштаны Бахчисарайского района.

Гостей встретили молдавским вином и хлебом-солью. Затем последовали рассказы о работе в полях и результатах сбора урожая. Продолжился праздник небольшим театральным представлением, главным персонажем которого была Осень. Звучали молдавские стихи и песни.

После небольшой приветственной части все были приглашены к праздничному столу, где, в том числе, были представлены и национальные молдавские блюда: голубцы в виноградных листьях (сармале), овощные борщи, заправленные ржаным квасом (замэ), тушёное мясо с овощами, протёртая фасоль с толчёным чесноком, слоёные пироги с брынзой, фруктовой начинкой или толчёными орехами (выртута) и знаменитая мамалыга – густая каша из кукурузной муки, в прежние времена употреблявшаяся вместо хлеба.

Затем состоялась викторина, посвящённая овощной тематике. С номерами выступили не только севастопольские молдаване, но и гости.

— В рамках национальной государственной политики департамент общественных коммуникаций Севастополя по субсидии Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) помогает проводить национально-культурным обществам такие праздники. Они могут рассказывать о своих традициях, демонстрировать свой колорит и т.д. Вслед за молдаванами в ближайшее время похожий праздник будут отмечать гагагузы. Но у них будет праздник молодого вина, – рассказал представитель автономной некоммерческой организации "Родной край" Дмитрий Закиров.

Праздник окончания урожая отметили представители молдавского общества в Севастополе. Фото: ИА SevastopolMedia Праздник окончания урожая отметили представители молдавского общества в Севастополе. Фото: ИА SevastopolMedia Праздник окончания урожая отметили представители молдавского общества в Севастополе. Фото: ИА SevastopolMedia Праздник окончания урожая отметили представители молдавского общества в Севастополе. Фото: ИА SevastopolMedia 1 / 4

Живописное место, хорошая погода, национальная кухня и молдавское вино сделали всё, чтобы праздник урожая удался!

Севастопольское молдавское национально-культурное общество действует с 2002 года. Согласно переписи населения 2014 года, в Севастополе молдаванами себя назвали 574 человека, в Крыму – 2573 человека.