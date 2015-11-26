Год Кожемяко

Предварительные итоги подводить рано, но материала и событий для осмысления уже достаточно

Олег Кожемяко. Фото: ИА PrimaMedia

С исторической точки зрения год – это только мгновение. Но если рассматривать прошедшие 12 месяцев с точки зрения их событийной насыщенности, то такого "богатого" года Приморье и приморцы не переживали давно.

Главная отсечка случилась ровно год назад, в октябре 2018: тогда, с назначением Олега Кожемяко исполняющим обязанности губернатора в Приморском крае завершилась 7-летняя эпоха "варягов". Пинать ушедшего руководителя – неблагодарное дело; отметим, тем не менее, что Владимиру Миклушевскому пришлось потратить массу времени и сил, чтобы понять, как "устроен" Приморский край. Андрею Тарасенко, с его менее, чем годичным пребыванием у власти, похоже, вообще так до конца и не удалось понять это непростое "устройство". Кожемяко же год назад вошел в местную проблематику, как нож в масло; как будто и не уезжал. Да он с Дальнего Востока и не уезжал. А по большому счету, — и из Приморья; отчий дом-то здесь. И вот это – детальное знание региона, ощущение его, как родины, сразу стало знаковым преимуществом нового губернатора.



Предвыборный билборд Кожемяко. Фото: Ольга Кишаковская. ИА PrimaMedia

Не в обиду его предшественникам – но. Дальний Восток – не простая территория, Приморье – не исключение. По-хорошему, любой губернатор должен быть способен среди ночи ответить на вопрос: чем обогревается тот или поселок – углем или мазутом, и как это топливо туда доставляется – морем или сушей. Поэтому любому технократу, будь он хоть семи пядей во лбу, потребуются огромные усилия, чтобы понять регион, что называется, на кончиках пальцев. И здесь, конечно, у Кожемяко было огромное преимущество.

Второй знаковый плюс – серьезнейший опыт самостоятельного управления субъектом федерации. Не кабинетная работа, пусть и на высокой должности, а, что называется, — на земле, среди людей, порой в самых экстремальных обстоятельствах: будь то замерзающая Корякия или тонущее из-за наводнение Приамурье. Не дай, конечно, бог, иметь такой опыт, добавляющий седин на голове и рубцов на сердце. Но и лишним он, безусловно, не бывает.

Ну и, наконец, явный третий козырь – отстроенные отношения в высших эшелонах власти и доверие со стороны первых лиц государства. Не случайно одна из первых же инициатив Кожемяко на новом рабочем месте – о переносе дальневосточной столицы из Хабаровска во Владивосток – немедленно обрела поддержку. Можно сколько угодно рассуждать о том, что сделано это было в пику избранному от ЛДПР Сергею Фургалу, но это неправда: на эмоциях такие решения не принимаются.

Победа Кожемяко на выборах "в одну калитку" не стала сенсацией; с учетом перечисленных плюсов это было ожидаемое и закономерное явление. С тех пор прошел год, позволивший пристально рассмотреть и стиль работы губернатора, и степень его эффективности, и управленческие навыки.

К ключевым качествам, пожалуй, можно отнести жесткость и решительность в отстаивании своих взглядов позиций. Хотя касается это, в первую очередь, именно манеры управления; в общении с населением – а перемещается он по краю практически беспрерывно, чаще по проблемным территориям – Кожемяко другой. Здесь он способен внимательно слушать и слышать, особенно, когда речь заходит о чиновничьем бездействии или, что еще хуже, о невыполнении его поручений – взять хотя бы недавнюю поездку в Хасанский район. Жесткость же, в частности в кадровых решениях, тоже порой инструмент необходимый, тем более, когда речь идет об эффективном и ответственном управлении стратегическим регионом. Наблюдатели заметили, что в течении первого же полугода после выборов губернатора в Приморье поменялись два ключевых "силовика" — начальник УФСБ и прокурор края. Понятно, что "силовики" такого уровня губернатору не подчиняются и назначаются непосредственно Москвой, однако известно и другое: совпадений не бывает.

Встреча с жителями по программе 1000 дворов. Фото: ИА PrimaMedia Уссурийск. Встреча с населением. Фото: Пресс-служба АПК 1 / 2

Точечные изменения произошли и в Законодательном собрании Приморского края, где поста руководителя одного из ключевых комитетов быстро и "добровольно" лишился Игорь Чемерис. Еще раз: совпадений не бывает.

Кожемяко сумел в короткий срок привлечь в регион серьезные федеральные ресурсы. Прежде всего, это коснулось резкой активизации дорожных ремонтно-строительных работ. Причем объемы выросли настолько резко, что за губернатором не поспевают руководители муниципалитетов; яркий пример – Владивосток, где просто не успевают качественно осваивать средства, пришедшие по федеральной программе БКАД (безопасные и качественные автодороги). Понятно, что опыт приходит с ошибками, и есть надежда, что в ближайшие годы приведение в порядок краевых и муниципальных дорог станет для Приморья не столько знаковым событием, сколько нормой.



Ночные рейды по дорогам во Владивостоке. Фото: Пресс-служба АПК

Еще одно важнейшее направление, где Кожемяко удалось если не революцию совершить, то добиться радикального перелома – это ситуация с обманутыми дольщиками. Последние лет десять их проблемы в Приморье только накапливались, и выход из тупика, прямо сказать, просматривался очень слабо. Буквально за год ситуация резко изменилась. Сработали и создание специального фонда помощи обманутым дольщикам и системный губернаторский контроль над ситуацией. Не проходит месяца, чтобы Кожемяко в очередной раз не проехал по проблемным стройкам. В октябре он в очередной раз побывал на строительной площадке микрорайона "Д" в Снеговой пади, и на стройке микрорайона "Лайф", и на заводе "Аврора" — единственном, производящим изделия КПД для обоих строящихся микрорайонов. Этот же вопрос поднимался им и на встречах с президентом и премьер-министром России.

Результат – сформированная внятная схема финансирования, возвращение строителей на замороженные, казалось бы, объекты, и – самое главное – надежда и доверие в глазах людей, которые годами не могли добиться справедливости. Более того: по настоянию губернатора решение вопросов обманутых дольщиков и хроника текущих действий перетекли из кулуаров в публичную плоскость – еженедельно, а то и чаще на официальных страницах администрации края в социальных сетях публикуются детальные отчеты о каждом проделанном шаге. Важно, что все это сопровождается комментариями заинтересованной аудитории, причем комментарии эти на глазах из иронично-скептических превращаются в сдержанно-одобрительные. Вернуть населению веру в эффективность власти, в то, что она работает на благо людей, — дорогого стоит.

Инспекция недостроев. Фото: ИА PrimaMedia Инспекция недостроев. Фото: ИА PrimaMedia Инспекция недостроев. Фото: ИА PrimaMedia Инспекция недостроев. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 4

К слову, об иронии: примерно с такой же тональностью реагировали в соцсетях год назад на спортивные увлечения Кожемяко, который регулярно выходил на утренние пробежки – все это, дескать, предвыборный пиар. Однако выборы давным-давно прошли, а регулярные занятия спортом – и утренние пробежки, и плавание в холодной воде – никуда не делись. На фоне предшественников, знавших и понимавших спорт исключительно из ложи болельщика, спортивный, подтянутый, неукоснительно держащий себя в форме губернатор служит отличным примером – для молодежи и не только.



День физкультурника во Владивостоке. Фото: Пресс-служба АПК

Отсюда же, из его желания сделать физкультуру и спорт максимально массовыми выросла и программа благоустройства тысячи дворов. Потому что спортивные сооружения – непременный атрибут такого благоустройства. И программа продолжает реализовываться – в полный рост и по всему краю. И цифра 1000 уже завтра, похоже, будет казаться лишь начальным этапом; тем более, что и губернатор уже заявил о необходимости продолжения и расширения этой программы.

Среди принятых за прошедший год решений есть такие, которые – благодаря широкому освещению в прессе – стали не просто известный большинству приморцев, но и успели оказать существенное влияние на их жизнь. Это, в частности и долгожданный краевой закон о детях войны, это и новые меры по оказанию различной помощи многодетным семьям, это и эффективные шаги по обеспечению жильем детей-сирот, это и решительные шаги по поддержке молодых специалистов бюджетной сферы, в первую очередь – учителей и врачей.

Но и есть и такие решения, о которых краевой аудитории известно куда меньше, и которые в предыдущие годы были как бы "законсервированы", хотя необходимость действий давно назрела. Наиболее, пожалуй, яркая иллюстрация таких, "накопленных" проблем – существовавшая еще год назад колоссальная закредитованность медицинских учреждений края, составившая на осень минувшего года более двух с половиной миллиардов рублей. Финансовая удавка буквально опутала краевое здравоохранение, не давая ему развиваться. Уже в зиму 2018/2019 годов на погашение кредиторской задолженность медучреждений было направлено более полутора миллиардов рублей, что позволило краевым и ряду районных больниц восстановить нормальную работу.

Поездки по учреждениям здравоохранения. Фото: Пресс-служба АПК Поездки по учреждениям здравоохранения. Фото: Пресс-служба АПК 1 / 2

Радикальных изменений немало, в коротком тексте все и не охватишь. К таким, очевидно, можно отнести и решительные шаги по переформатированию самой структуры краевой власти. Причем это не только воплощение идеи (прежде, как мы помним, к ней относились с большой опаской) по созданию правительства края, но и предложенная в последнее время муниципалитетам обязательная и детальная защита своих бюджетов на будущий год. По большому счету, это настоящая революция в межбюджетных отношениях, заставляющая глав муниципальных образований, привыкших к известной финансовой вольнице, куда более ответственно, а главное прозрачно формировать свои ежегодные финансовые планы.

Другое озвученное губернатором буквально на днях не менее революционное решение – коренная перестройка обязательств и финансовых взаимоотношений в сфере автобусных перевозок. Если Кожемяке удастся воплотить задуманное в жизнь, гигантскому потоку черного нала в этой области придет конец. И он однозначно столкнется здесь со встречным лоббизмом и, хоть и скрытым, но жестким сопротивлением – это не сложно спрогнозировать. Нет сомнений в том, что губернатор и сам это прекрасно понимает, потому что любовь к черному налу – наша неискоренимая национальная черта. Но нет сомнений и в том, что любое жесткое сопротивление будет им не менее жестко подавлено: финансовая дисциплина и прозрачность – тренд времени.

Губернатор – фигура публичная. И любое принимаемое им решение довольно несложно подвергнуть обструкции. Решения ведь бывают и непопулярные. Но именно при Кожемяке завершилась бесконечная эпопея с многострадальными и высасывающими из бюджета все соки "Хаяттами". Да, можно обсуждать вопрос цены. А можно и вздохнуть с облегчением, и пониманием того, что частный инвестор быстрее ликвидирует этот доставшийся в наследство позор с недостроями в центре города, а, значит, создаст и новые рабочие места, и налогооблагаемую базу.

Hyatt. Фото: ИА PrimaMedia Hyatt. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

Не менее непопулярным, возможно, было и недавнее решение о консервации также доставшегося в наследство печально-известного недостроя на Русском острове – культурно-инновационного центра. Да, обидно. Но строить его надо вовремя, а не тянуть годами и не отрубать котенку хвост по кусочку. Тем более, когда есть отчетливое понимание того, что отнюдь не бесконечные финансовые ресурсы бюджета сегодня намного важнее вложить в решение проблемы тех же обманутых дольщиков и реконструкцию дорожной сети.

…В течение года Кожемяко, по большому счету, разбирался с доставшимися в наследство проблемами. А это – не только упомянутые "Хаятты" и обманутые дольщики, но и, к примеру, вопросы угольной перевалки в Находке. Сложнейшая проблема. Можно, конечно, рубануть шашкой и действовать исключительно методом наказаний и запретов. Но ведь опять же сразу возникнут вопросы – и по рабочим местам и по налогам, не говоря уже об инвестиционной политике. Здесь, очевидно нужна тонко взвешенная политика кнута и пряника, гибрида стимуляции и принуждения. И губернатор это отлично понимает, никому не обещая решить эту проблему сию секунду, но и не оставляя ее без пристального внимания.

Похоже, что в решении перечисленных проблем 2019 год стал по-настоящему переломным. Впереди 2020-й, первый год работы краевой власти в новом формате. Легче явно не будет. Но опыт прошедшего года показывает: нерешаемых проблем нет.