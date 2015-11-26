Жан Кузнецов: приморцы будут стараться попасть в национальную олимпийскую сборную

Директор краевого департамента физкультуры и спорта рассказал о достижениях года и спортивных планах на 2020-й

Жан Кузнецов. Фото: ИА PrimaMedia

Делегация Приморского края в октябре приняла участие в VIII международном форуме "Россия – спортивная держава", проходившем в Нижнем Новгороде. Форум стал одним из самых ярких событий не только приморской, но и отечественной спортивной отрасли. О том, какие задачи сегодня решает краевой департамент физкультуры и спорта в рамках регионального проекта "Спорт – норма жизни", а также о событиях летнего спортивного сезона и перспективах приморцев выступить в следующем году на Олимпиаде в Японии в интервью ИА PrimaMedia рассказал директор департамента Жан Кузнецов.

— Жан Анзорьевич, поделитесь впечатлениями об участии в форуме "Россия – спортивная держава".

— Форум собрал более 3 тысяч человек — руководителей федеральных и региональных органов власти, международных и общероссийских спортивных организаций, представителей олимпийского и паралимпийского движений, научного сообщества и деловых кругов и стал крупнейшей площадкой для обмена опытом в спортивной сфере.

На пленарном заседании форума выступил президент России Владимир Путин. В своем выступлении он подчеркнул, что качество жизни каждого человека, состояние его здоровья, физическая готовность к труду оказывают комплексное влияние на социально-экономическое развитие и благополучие населения в целом. И это одна из причин, почему во многих странах мира спорт относится к числу государственных приоритетов.

Эта тема стала основной на заседании совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, который состоялся также в Нижнем Новгороде, и в котором принимал участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко, возглавляющий рабочую группу совета.

— Какие основные направления заданы и какие задачи поставлены регионам на форуме, что у нас в крае уже реализуется, а что еще только предстоит?

— Приоритетная задача, поставленная перед нами президентом и правительством нашей страны – это вовлечение населения России в систематические занятия физической культурой и спортом, к 2024 году число регулярно занимающихся граждан должно быть не менее 55 процентов. Губернатор Приморского края в своем докладе акцентировал, что основная работа в спортивной сфере идет ежедневно именно на местах: в каждом муниципалитете, районе, дворе. И здесь он обозначил приоритетное направление – это создание системы физкультурно-спортивных клубов по местам учебы, работы и жительства. Кроме этого, важно предусмотреть меры стимулирования – различные гранты и субсидии из регионального и муниципальных бюджетов организациям, привлекающим население к занятиям физкультурой и спортом.

Отмечу, что уже в этом году в Приморском крае гранты из краевого бюджета получили некоммерческие организации, проводящие бесплатные регулярные тренировки, зарядки, мастер-классы с широким охватом населения на протяжении года, а также крупные разовые мероприятия по продвижению здорового образа жизни, в котором единовременно принимает участие большое количество человек – массовые забеги, велосипедные заезды, спортивные фестивали и другие.

Такие дополнительные стимулирующие меры позволят привлечь приморцев всех возрастов к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

— Понятно, что без наличия спортивных объектов развитие спорта не получится. Как вы оцениваете спортивную инфраструктуру края на сегодняшний день? Что строится, что будет отремонтировано?

— В этом году в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2013-2021 годы по инициативе и при поддержке главы региона муниципалитетам предоставлены значительные субсидии из краевого бюджета на строительство и реконструкцию спортивных объектов муниципальной собственности. Так, более 95 млн рублей выделены на строительство, реконструкцию, а также на проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации городским округам — Арсеньевскому, Артемовскому, Большой Камень, Владивостокскому, Дальнегорскому, Дальнереченскому, Находкинскому, Спасску-Дальнему; а также Кавалеровскому, Кировскому, Михайловскому, Партизанскому, Пограничному, Тернейскому, Ханкайскому, Хорольскому, Черниговскому, Шкотовскому районам.

Свыше 36 млн рублей на капитальный ремонт объектов спорта муниципальной собственности получили Дальнегорский городской округ, Анучинский и Кавалеровский районы.

На строительство спортивных площадок, в том числе на подготовку оснований, закупку и монтаж спортивно-технологического оборудования, включая укладку резинового покрытия, из краевого бюджета выделено более 71 млн рублей субсидии Владивостокскому, Дальнегорскому, Лесозаводскому, Находкинскому городским округам; Надеждинскому, Партизанскому, Спасскому, Яковлевскому районам, Безверховскому и Кокшаровскому сельским поселениям.

Свыше 114 млн рублей на создание малобюджетных плоскостных спортивных сооружений различной типовой комплектации, в том числе на закупку и монтаж спортивно-технологического оборудования, получили 25 муниципальных образований.

Еще одна субсидия из краевого и федерального бюджетов предоставляется муниципалитетам в рамках национального проекта "Спорт – норма жизни" – на создание малых спортивных площадок для тестирования населения по нормативам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

Многие из этих спортобъектов уже введены в эксплуатацию, другие откроются в ближайшее время, часть будет построена в следующем и в дальнейшие годы. Департаментом физической культуры и спорта проделана большая работа, а предстоит сделать еще больше.

— До конца календарного года еще два месяца, но в Приморье довольно много сезонных видов спорта. Какие из них уже закрыли сезон?

— В нашем крае развивается более 90 видов спорта, которые делятся на зимние и летние. Среди летних можно также выделить те виды спорта, которыми занимаются в спортзалах: различные единоборства, тяжелая атлетика, бадминтон.

А есть такие летние виды спорта, которыми занимаются на площадках на улице, открытых пространствах – это, например, парусный спорт, гребля, автомобильный, мотоциклетный, велоспорт и другие. Именно для них основной соревновательный сезон завершился, но это не означает, что с наступлением холодов представители летних видов спорта отдыхают и ничем не занимаются. Они готовятся к будущему сезону в спортивных и тренажерных залах, укрепляют общую физическую подготовку.

— Какие достижения летнего сезона-2019 составили славу Приморья в масштабах страны и мира?

— Каждый год многие приморские спортсмены добиваются высоких достижений в различных летних видах спорта. Среди них особо можно отметить двоих – это каноист Иван Штыль и пловец Виталий Оботин, которые в этом году вновь добились успеха в крупнейших международных соревнованиях. Призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Иван Штыль добавил еще одну золотую медаль чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ, став 16-кратным чемпионом мира.

Весомый вклад в копилку российской сборной на пятом чемпионате мира по плаванию среди глухих и слабослышащих спортсменов внес многократный чемпион Сурдлимпийских игр, заслуженный мастер спорта Виталий Оботин. По итогам выступления он стал обладателем четырех золотых и двух серебряных медалей.

В октябре "золото" на первенстве мира по самбо в Ташкенте (Узбекистан) выиграла уссурийская спортсменка Екатерина Цыберт, на этих же соревнованиях серебряными призерами стали самбисты из Владивостока Лаура Веслополова и Глеб Познахирко.

В олимпийском виде тхэквондо керуги (спортивные поединки), "золото" завоевали юные приморцы — на первенстве мира Рамазан Рамазанов, на первенстве Европы – Михаил Подузов. Нельзя не отметить результаты нашей перспективной яхтсменки из Владивостока Марии Кислухиной, выигравшей в этом сезоне все главные российские старты в олимпийских классах яхт – Кубке, чемпионате и первенстве страны среди юниоров.

Успехи наших спортсменов можно перечислять очень долго — они занимали призовые места на пьедестале во многих видах спорта. За десять месяцев выиграли в общей сложности почти 1400 золотых, серебряных и бронзовых медалей на соревнованиях дальневосточного, всероссийского и международного уровня. Именно они составляют гордость приморского спорта.

— Какие виды спорта в крае могут считаться молодыми, не накопившими традиций? Кто занимается их продвижением?

— В последнее время физической культурой и спортом занимается все больше людей различных возрастов и разных предпочтений. И спортивная сфера тоже не стоит на месте, практически каждый год в Приморском крае появляются новые направления спорта. Назову лишь несколько из них – это акробатический рок-н-ролл, стрельба из лука, керлинг, игра Го, серфинг. В первую очередь, развитием этих видов спорта занимаются федерации – это общественные организации, объединяющие людей по интересам, а департамент физической культуры и спорта оказывает им поддержку. Федерации проводят соревнования, по результатам которых спортсмены получают разряды, сильнейшие из них входят в сборную края и представляют регион на соревнованиях более высокого уровня. Также федерации занимаются повышением квалификации тренерского состава и судейской коллегии.

— Есть ли у приморцев перспективы войти в национальную олимпийскую сборную по каким-либо видам спорта?

— В следующем году по соседству с Приморьем, в Японии, состоится XXXII летняя Олимпиада. Все сильнейшие атлеты мира стремятся участвовать в ней. Основные отборочные старты у большинства из них еще впереди, поэтому конкретно называть кого-то еще рано, но могу сказать, что у нас есть спортсмены, которые будут претендовать на попадание в национальные сборные по видам спорта, и я уверен, что они сделают все возможное, чтобы принять участие в Олимпийских играх.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Вместе к здоровью". Цель проекта — познакомить широкую аудиторию с различными способами укрепления здоровья, с международными и национальными праздниками, имеющими отношение к охране здоровья, осветить мероприятия и проекты, способствующие повышению престижа здорового образа жизни среди приморцев.